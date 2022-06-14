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    Anadolu Efes'i yenerek seriyi 3-1 yapan Fenerbahçe Beko 10. kez mutlu sona ulaştı

    ING Basketbol Süper Ligi final serisinin 4. maçında Efes’i deplasmanda yenen Fenerbahçe sezonu şampiyon tamamladı. Vesely final serisinin MVP’si oldu.

    Şampiyon Fenerbahçe

    ING Basketbol Süper Ligi playoff final serisinde Anadolu Efes'i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1 yaparak 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı. Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 11-7 üstün geçti. Son bölümde Guduric'in serbest atışlarıyla farkı çift hanelere (10-21) taşıyan sarı-lacivertliler, çeyreği 24-12 önde kapattı. Anadolu Efes, 15. dakikada Larkin'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle farkı tek hanelere çekti: 24-33. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 41-35 üstün gitti. İkinci yarıya etkili başlayan Anadolu Efes, Singleton'ın 22. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 1 sayıya indirdi: 42-43. Melih Mahmutoğlu'nun 27. dakikadaki üç sayılık atışıyla farkı yeniden çift hanelere (50-61) yükselten Fenerbahçe Beko, final periyoduna 70-61 önde girdi. Son periyoda çokt iyi başlayan Fenerbahçe 36. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı. Maçı da 92-80 kazandı. Maç sonunda Sarı-Lacivertli basketbolcuların sevinci görülmeye değerdi. Şampiyonluk kupası kaptan Melih Mahmutoğlu'nun ellerinde yükseldi.



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    Haberler Spor Anadolu Efes'i yenerek seriyi 3-1 yapan Fenerbahçe Beko 10. kez mutlu sona ulaştı
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