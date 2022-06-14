Anadolu Efes'i yenerek seriyi 3-1 yapan Fenerbahçe Beko 10. kez mutlu sona ulaştı

ING Basketbol Süper Ligi playoff final serisinde Anadolu Efes'i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1 yaparak 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı. Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 11-7 üstün geçti. Son bölümde Guduric'in serbest atışlarıyla farkı çift hanelere (10-21) taşıyan sarı-lacivertliler, çeyreği 24-12 önde kapattı. Anadolu Efes, 15. dakikada Larkin'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle farkı tek hanelere çekti: 24-33. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 41-35 üstün gitti. İkinci yarıya etkili başlayan Anadolu Efes, Singleton'ın 22. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 1 sayıya indirdi: 42-43. Melih Mahmutoğlu'nun 27. dakikadaki üç sayılık atışıyla farkı yeniden çift hanelere (50-61) yükselten Fenerbahçe Beko, final periyoduna 70-61 önde girdi. Son periyoda çokt iyi başlayan Fenerbahçe 36. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı. Maçı da 92-80 kazandı. Maç sonunda Sarı-Lacivertli basketbolcuların sevinci görülmeye değerdi. Şampiyonluk kupası kaptan Melih Mahmutoğlu'nun ellerinde yükseldi.