Roma Galatasaray'a rakip oldu! Mourinho Witsel'i istiyor...

Roma'nın teknik patronu Jose Mourinho transferde Galatasaray'ın karşısına çıktı.
Borussia Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel'i kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılıların transferdeki tek rakibi Marsilya'ydı. Witsel de Marsilya yetkililerinin kendisini istediğini açıklamıştı.
FARKLI BİR DÜNYA İSTEMİYOR
Belçika Milli Takımı kampında konuşan futbolcu, "Projesi olan bir kulüpte oynamak istiyorum. Avrupa'da oynamak ve en üst seviyede kalmak istiyorum. Dünya Kupası yaklaşıyor ve ben orada yer almak istiyorum." demişti.