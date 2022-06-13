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    • Spor
    • 13.06.2022 09:32
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    • 13.06.2022 10:02
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    Roma Galatasaray'a rakip oldu! Mourinho Witsel'i istiyor...

    Orta sahasına yıldız bir isim katmak isteyen Galatasaray'da Dursun Özbek'in tekrar başkan seçilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Listenin üst sıralarında yer alan Witsel için flaş bir iddia ortaya atıldı. Jose Mourinho'nun takımı Roma, Belçikalı yıldıza kancayı taktı...

    takvim.com.tr
    Mourinho Galatasaray’ın karşısına çıktı!

    Roma'nın teknik patronu Jose Mourinho transferde Galatasaray'ın karşısına çıktı.

    Borussia Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel'i kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılıların transferdeki tek rakibi Marsilya'ydı. Witsel de Marsilya yetkililerinin kendisini istediğini açıklamıştı.

    FARKLI BİR DÜNYA İSTEMİYOR
    Belçika Milli Takımı kampında konuşan futbolcu, "Projesi olan bir kulüpte oynamak istiyorum. Avrupa'da oynamak ve en üst seviyede kalmak istiyorum. Dünya Kupası yaklaşıyor ve ben orada yer almak istiyorum." demişti.

        MOURINHO DEVREYE GİRDİ
        Fransız basınında yer alan iddialara göre Marsilya'nın ardından Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma da transfer için devreye girdi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olan Portekizli teknik adam, bu kez transferde Galatasaray'ın karşısına çıktı.

        ROMA AVANTAJLI
        Avrupa'da üst düzey futbol oynamak istediğini belirten ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama hedefi bulunan Witsel için en avantajlı kulüp olarak Roma öne çıkıyor. 33 yaşındaki futbolcu, teklif gelmesi halinde Roma'yı seçebilir.

        ZENGİN LİGLERİ SEÇTİ
        Kariyeri boyunca Çin, Rusya, Belçika ve Almanya liglerinde forma şansı bulan Axel Witsel, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 29 maça çıkıp 2 gol kaydetti.

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