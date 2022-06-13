Roma Galatasaray'a rakip oldu! Mourinho Witsel'i istiyor...

FARKLI BİR DÜNYA İSTEMİYOR

Belçika Milli Takımı kampında konuşan futbolcu, "Projesi olan bir kulüpte oynamak istiyorum. Avrupa'da oynamak ve en üst seviyede kalmak istiyorum. Dünya Kupası yaklaşıyor ve ben orada yer almak istiyorum." demişti.