Liverpool Sadio Mane'nin yerini onunla dolduracak! Nunez imzayı atıyor...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, yeni yıldızına kavuşuyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ETKİLEMİŞTİ
Benfica'da oynadığı oyunla parmak ısırtan ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yaptıklarıyla futbol kamuoyunun dikkatini üzerine çeken Darwin Nunez, Liverpool'a transfer oldu.
BONSERVİSİ DUDAK UÇUKLATTI
Benfica'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, yıldız futbolcunun bonservis bedelinin 75 milyon Euro olduğu belirtildi. Bu bedel, bonus ödüllerle birlikte 100 milyon Euro'ya kadar ulaşabilecek.