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    • Spor
    • 13.06.2022 09:06
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    • 13.06.2022 09:14
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    Liverpool Sadio Mane'nin yerini onunla dolduracak! Nunez imzayı atıyor...

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, kadrosunu güçlü tutmak için çalışmalarına devam ediyor. Bayern Münih ile adı ciddi şekilde anılan Sadio Mane'nin yeri, Benfica'dan Darwin Nunez ile dolacak... Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla parmak ısırtan futbolcu için 75 milyon Euro bedel ödenecek...

    Beklenen oldu! Liverpool’dan bomba Nunez hamlesi...

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, yeni yıldızına kavuşuyor.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ETKİLEMİŞTİ

    Benfica'da oynadığı oyunla parmak ısırtan ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yaptıklarıyla futbol kamuoyunun dikkatini üzerine çeken Darwin Nunez, Liverpool'a transfer oldu.

    BONSERVİSİ DUDAK UÇUKLATTI

    Benfica'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, yıldız futbolcunun bonservis bedelinin 75 milyon Euro olduğu belirtildi. Bu bedel, bonus ödüllerle birlikte 100 milyon Euro'ya kadar ulaşabilecek.

        SÖZLEŞMESİ 5 YILLIK

        22 yaşındaki futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor. Oyuncunun sözleşmesi 2028 yılına kadar olacak.

        Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 41 maça çıkan oyuncu, 34 gol kaydetmişti.

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        Haberler Spor Liverpool Sadio Mane'nin yerini onunla dolduracak! Nunez imzayı atıyor...
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