Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Rıdvan Yılmaz'ın ardından Ersin Destanoğlu'da yuvadan uçuyor! Avrupa'nın devleri sıraya girdi

    Siyah- Beyazlılar’ın başarı kalecisi Ersin Destanoğlu için Salzburg 6 milyon Euro teklif etti. Nantes, Lyon, Nice, Ajax ve Schalke de onun peşinde...

    Ersin de yuvadan uçuyor!

    Beşiktaş, bir ayrılığa daha hazırlanıyor... Eintracht Frankfurt'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın ardından Ersin Destanoğlu da kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. 21 yaşındaki kaleci için Fransa, Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan kulüpler Siyah-Beyazlılar ile temaslarını sürdürüyor. Son olarak Avusturya ekibi Red Bull Salzburg, Ersin için Beşiktaş'a 6 milyon Euro teklif etti. Nantes, Lyon, Nice, Ajax ve Schalke de pusuda bekliyor.

    .

    SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
    Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan milli kaleci, gelecek sezonun devre arasında serbest durumda olacak. Ersin'den bonservis geliri elde etmek isteyen Beşiktaş, transfer dönemi sona ermeden en iyi teklifi sunan kulüple anlaşmaya çalışacak. Siyah-Beyazlıların altyapısından yetişen Ersin, son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor. 21 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 3 sezonda 86 maçta forma giydi. Genç eldiven 2018 yılında A Takıma yükseldi ve kısa sürede performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerin dikkatini çekti.



    DEĞERİNİ KATLADI
    Ersin Destanoğlu, 2018 yılında A takıma yükseldiğinde değeri 50 bin Euro'ydu. Şimdiki güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Babalar Günü
    Haberler Spor Rıdvan Yılmaz'ın ardından Ersin Destanoğlu'da yuvadan uçuyor! Avrupa'nın devleri sıraya girdi
        SON DAKİKA