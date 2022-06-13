Beşiktaş, bir ayrılığa daha hazırlanıyor... Eintracht Frankfurt'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın ardından Ersin Destanoğlu da kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. 21 yaşındaki kaleci için Fransa, Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan kulüpler Siyah-Beyazlılar ile temaslarını sürdürüyor. Son olarak Avusturya ekibi Red Bull Salzburg, Ersin için Beşiktaş'a 6 milyon Euro teklif etti. Nantes, Lyon, Nice, Ajax ve Schalke de pusuda bekliyor.
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SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan milli kaleci, gelecek sezonun devre arasında serbest durumda olacak. Ersin'den bonservis geliri elde etmek isteyen Beşiktaş, transfer dönemi sona ermeden en iyi teklifi sunan kulüple anlaşmaya çalışacak. Siyah-Beyazlıların altyapısından yetişen Ersin, son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor. 21 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 3 sezonda 86 maçta forma giydi. Genç eldiven 2018 yılında A Takıma yükseldi ve kısa sürede performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerin dikkatini çekti.
DEĞERİNİ KATLADI
Ersin Destanoğlu, 2018 yılında A takıma yükseldiğinde değeri 50 bin Euro'ydu. Şimdiki güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...