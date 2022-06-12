Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun transferi hakkında flaş iddia!

HAALAND BURADAN YÜKSELDİ

Tam bir futbolcu makinesi olan Salzburg, kadrosunda birbirinden önemli yıldızları barındırıyordu. Liverpool'da forma giyen Naby Keita, geçtiğimiz ay flaş bir şekilde Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland ve Sadio Mane gibi isimleri Avrupa'nın devlerine pazarlayan Salzburg'un Ersin için nasıl bir planı olduğu kamuoyu tarafından merak ediliyor.

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