Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun transferi hakkında flaş iddia!

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu ile ilgili bir iddia gündeme bomba gibi düştü.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Avusturya Bundesliga ekibi Salzburg, Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra A Takım'a yükselen 21 yaşındaki file bekçisi, yükseldikten sonra gösterdiği performansla A Milli Takım'a seçilmişti.
Loris Karius'tan kaleyi devralan başarılı file bekçisi, kendisine verilen şansı iyi kullanmıştı. Siyah beyazlı formayla 85 karşılaşmaya çıkan Ersin, toplamda 7585 dakika süre aldı.