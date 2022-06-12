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    • Spor
    • 12.06.2022 14:39
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    • 12.06.2022 15:06
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    Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun transferi hakkında flaş iddia!

    Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen 21 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Avusturya Bundesliga'nın dev ekibi Salzburg, Ersin'e talip oldu. Siyah beyazlıların bu transfer için nasıl bir tutum sergileyeceği ise bilinmiyor...

    takvim.com.tr
    Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Ersin yolcu...

    Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu ile ilgili bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

    Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Avusturya Bundesliga ekibi Salzburg, Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

    Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra A Takım'a yükselen 21 yaşındaki file bekçisi, yükseldikten sonra gösterdiği performansla A Milli Takım'a seçilmişti.

    Loris Karius'tan kaleyi devralan başarılı file bekçisi, kendisine verilen şansı iyi kullanmıştı. Siyah beyazlı formayla 85 karşılaşmaya çıkan Ersin, toplamda 7585 dakika süre aldı.

        BURAK YILMAZ'IN ESKİ HOCASI İSTEMİŞTİ
        Lille formasıyla şampiyonluk yaşarken Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik isimlerini verimli bir şekilde kullanan Christophe Galtier, sezon arasında Ersin Destanoğlu'nu istemişti ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

        HAALAND BURADAN YÜKSELDİ
        Tam bir futbolcu makinesi olan Salzburg, kadrosunda birbirinden önemli yıldızları barındırıyordu. Liverpool'da forma giyen Naby Keita, geçtiğimiz ay flaş bir şekilde Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland ve Sadio Mane gibi isimleri Avrupa'nın devlerine pazarlayan Salzburg'un Ersin için nasıl bir planı olduğu kamuoyu tarafından merak ediliyor.

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        Haberler Spor Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun transferi hakkında flaş iddia!
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