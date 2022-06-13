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    • Spor
    • 13.06.2022 14:43
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    • 13.06.2022 15:11
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    Dursun Özbek, Kerem Aktürkoğlu hakkında kararını verdi!

    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Tekrar başkan seçilen Dursun Özbek, yıldız oyuncu hakkında kararını şekillendirmeye başladı. İşte Dursun Özbek'in Kerem Aktürkoğlu kararı...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber | Dursun Özbek’ten Kerem kararı!

    Galatasaray'da 11 Haziran Cumartesi günü yapılan olağanüstü kongrede başkanlık görevine seçilen Dursun Özbek, takımda geleceği en çok merak edilen ve Avrupa'dan transfer teklifleri alan Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi.

    DURUMLARINI TAKİP EDİYOR

    Galatasaray'da 4 yıllık aranın ardından ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, bir yandan gelecek sezonun güçlü kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başlarken, bir yandan da takımdaki mevcut oyuncuların durumlarını yakından takip ediyor.

    KEREM TERCİHİ MERAK UYANDIRIYOR

    Başkan seçildikten sonra yaptığı ilk açıklamada amaçlarının mevcut kadroyu korumak ve üzerine bazı takviyeler yapmak olduğunu söyleyen Özbek'in en çok merak edilen kararlarından biri de şüphesiz takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu konusunda sergileyeceği tutum.

        MİNİMUM 10 MİLYON EURO

        Kulübe 25 milyon Euro kasa kolaylığı sağlayacağını daha önce açıklayan Başkan Özbek'in Kerem'i astronomik bir teklif gelmediği takdirde 1 sene daha takımda tutmayı istediği öğrenildi. Gelecek sezon 7+4 (7 yabancı-4 yerli) şeklinde güncellenecek yabancı sınırlaması sebebiyle eldeki kaliteli yerli oyuncularla devam etmek isteyen Özbek'in Kerem için kongre öncesi menajerler aracılığıyla iletilen 10 milyon Euro civarındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da belirtiliyor.

        ZAM YOLDA

        Öte yandan Dursun Özbek yönetiminin yola devam etmeyi amaçladığı Kerem Aktürkoğlu'un mevcut sözleşmesine zam yaparak 23 yaşındaki oyuncunun motivasyonunu artırmayı düşündüğü de gelen bilgiler arasında.

        Geçtiğimiz sezonun devre arasında maaşına zam yapılan ve 2026 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Kerem'e gelecek sezon için kazancı olan 8 milyon TL'nin üzerinde ciddi bir zam yapılması da Özbek yönetiminin gündeminde olacak.

        DİKKATLERİ TOPLAMIŞTI

        Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 51 maçta 13 gol, 12 asistle oynayan Kerem, özellikle Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
            Babalar Günü
            Haberler Spor Dursun Özbek, Kerem Aktürkoğlu hakkında kararını verdi!
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