Dursun Özbek, Kerem Aktürkoğlu hakkında kararını verdi!

ZAM YOLDA

Öte yandan Dursun Özbek yönetiminin yola devam etmeyi amaçladığı Kerem Aktürkoğlu'un mevcut sözleşmesine zam yaparak 23 yaşındaki oyuncunun motivasyonunu artırmayı düşündüğü de gelen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında maaşına zam yapılan ve 2026 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Kerem'e gelecek sezon için kazancı olan 8 milyon TL'nin üzerinde ciddi bir zam yapılması da Özbek yönetiminin gündeminde olacak.