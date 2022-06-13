Dursun Özbek, Kerem Aktürkoğlu hakkında kararını verdi!

Galatasaray'da 11 Haziran Cumartesi günü yapılan olağanüstü kongrede başkanlık görevine seçilen Dursun Özbek, takımda geleceği en çok merak edilen ve Avrupa'dan transfer teklifleri alan Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi.
DURUMLARINI TAKİP EDİYOR
Galatasaray'da 4 yıllık aranın ardından ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, bir yandan gelecek sezonun güçlü kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başlarken, bir yandan da takımdaki mevcut oyuncuların durumlarını yakından takip ediyor.
KEREM TERCİHİ MERAK UYANDIRIYOR
Başkan seçildikten sonra yaptığı ilk açıklamada amaçlarının mevcut kadroyu korumak ve üzerine bazı takviyeler yapmak olduğunu söyleyen Özbek'in en çok merak edilen kararlarından biri de şüphesiz takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu konusunda sergileyeceği tutum.