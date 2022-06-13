Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.06.2022 12:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.06.2022 12:54
    ABONE OL

    Fenerbahçe'de Lincoln gelişmesi! İstanbul'da bekliyor...

    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Jorge Jesus'un gelişi ile birlikte transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gündemdeki isimlerden olan Lincoln Henrique ile ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Lincoln İstanbul'da ve kiralık formülü üzerinde duruluyor...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Lincoln İstanbul’da! Kiralık formülü...

    Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Portekiz 2. Lig ekibi Santa Clara forması giyen Brezilyalı yıldız ile anlaşmaya vardı. Ancak Portekiz medyası transferle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

    KULÜPLERİN ANLAŞMASINI BEKLİYOR

    Portekiz medyasından O Jogo, Lincoln Henrique'nin İstanbul'da olduğunu ve kulüplerin anlaşması için beklediğini yazdı. Santa Clara bonservis için 3.5 milyon Euro isterken, bir sonraki satıştan yüzde 15 pay talep ettiği belirtildi. Haberin en ilgi çekici kısmı ise kiralık formülünün de masada olduğu…

    KİRALIK FORMÜLÜ MERAK KONUSU

    Fenerbahçe'den yıllık 700 bin Euro alması beklenen Lincoln Henrique için kiralık oyuncu formülünün devreye girip girmeyeceği merak ediliyor. Fenerbahçe bu teklifi kabul ederse kadroda düşünülmeyen bir isim gelecek sezon Portekiz ekibinde forma giyecek.

    ANLAŞMA GERÇEKLEŞİRSE İDMANA ÇIKACAK

    Sarı-Lacivertli taraftarlar da Lincoln Henriqe transferinin bir an önce resmiyete kavuşmasını bekliyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu anlaşma gerçekleştiği takdirde bu hafta ilk antrenmanına çıkacak.

    RİZE'DE OYNADI

    Daha önce 2017-18 sezonunda kiralık olarak Rizespor formasını giyen 23 yaşındaki oyuncu, bu transferle birlikte ikinci Türkiye macerasına başlayacak. Lincoln, Santa Clara ile bu sezon 44 resmi maça çıkıp, 7 gol attı ve 10 asist yaptı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Babalar Günü
    Haberler Spor Fenerbahçe'de Lincoln gelişmesi! İstanbul'da bekliyor...
        SON DAKİKA