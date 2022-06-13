Fenerbahçe'de Lincoln gelişmesi! İstanbul'da bekliyor...

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Portekiz 2. Lig ekibi Santa Clara forması giyen Brezilyalı yıldız ile anlaşmaya vardı. Ancak Portekiz medyası transferle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

KULÜPLERİN ANLAŞMASINI BEKLİYOR

Portekiz medyasından O Jogo, Lincoln Henrique'nin İstanbul'da olduğunu ve kulüplerin anlaşması için beklediğini yazdı. Santa Clara bonservis için 3.5 milyon Euro isterken, bir sonraki satıştan yüzde 15 pay talep ettiği belirtildi. Haberin en ilgi çekici kısmı ise kiralık formülünün de masada olduğu…

KİRALIK FORMÜLÜ MERAK KONUSU

Fenerbahçe'den yıllık 700 bin Euro alması beklenen Lincoln Henrique için kiralık oyuncu formülünün devreye girip girmeyeceği merak ediliyor. Fenerbahçe bu teklifi kabul ederse kadroda düşünülmeyen bir isim gelecek sezon Portekiz ekibinde forma giyecek.

ANLAŞMA GERÇEKLEŞİRSE İDMANA ÇIKACAK

Sarı-Lacivertli taraftarlar da Lincoln Henriqe transferinin bir an önce resmiyete kavuşmasını bekliyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu anlaşma gerçekleştiği takdirde bu hafta ilk antrenmanına çıkacak.

RİZE'DE OYNADI

Daha önce 2017-18 sezonunda kiralık olarak Rizespor formasını giyen 23 yaşındaki oyuncu, bu transferle birlikte ikinci Türkiye macerasına başlayacak. Lincoln, Santa Clara ile bu sezon 44 resmi maça çıkıp, 7 gol attı ve 10 asist yaptı.