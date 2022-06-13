Fatih Karagümrük'te Pirlo, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! İşte o isim...

Flaş bir hamleye imza atarak takımın başına İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo'yu getiren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına da hız verdi. Pirlo'nun imzası sonrası daha önce menajerler aracılığıyla kulübe önerilen bazı futbolcuların ismi yeniden gündeme geldi.
GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu öncesi ünlü İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo'yu takımın başına getirerek yeni sezonun ilk bombasını patlatan Fatih Karagümrük'te gözler şimdi ise transfere çevrilmiş durumda.
PIRLO ONU İSTİYOR
Pirlo ile yapılan görüşmelerde güçlü bir kadro kurulacağının sözünü veren Fatih Karagümrük yönetiminin, İtalyan hocaya daha önce kendilerine menajeri aracılığıyla önerilen Jose Sosa ismini sunduğu öğrenildi.