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    • Spor
    • 13.06.2022 15:04
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    • 13.06.2022 15:22
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    Fatih Karagümrük'te Pirlo, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! İşte o isim...

    Fatih Karagümrük'te görevine başlayan Andrea Pirlo, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor. Efsane isim, Süper Lig'de uzun zamandır oynayan yıldız ismin önerilmesinin ardından Pirlo da onayı verdi...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Pirlo’nun ilk transferi Fenerbahçe’den!

    Flaş bir hamleye imza atarak takımın başına İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo'yu getiren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına da hız verdi. Pirlo'nun imzası sonrası daha önce menajerler aracılığıyla kulübe önerilen bazı futbolcuların ismi yeniden gündeme geldi.

    GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ
    Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu öncesi ünlü İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo'yu takımın başına getirerek yeni sezonun ilk bombasını patlatan Fatih Karagümrük'te gözler şimdi ise transfere çevrilmiş durumda.

    PIRLO ONU İSTİYOR

    Pirlo ile yapılan görüşmelerde güçlü bir kadro kurulacağının sözünü veren Fatih Karagümrük yönetiminin, İtalyan hocaya daha önce kendilerine menajeri aracılığıyla önerilen Jose Sosa ismini sunduğu öğrenildi.

        SÖZLEŞMESİ AVANTAJ

        Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki Sosa'nın transferini bunun üzerine Pirlo'nun da değerlendirmeye aldığı belirtiliyor.

        MİLAN'DAN TANIYOR

        36 yaşındaki Jose Sosa'yı Milan formasıyla İtalya'dan tanıyan Andrea Pirlo'nun deneyimli futbolcuya hem tecrübesi hem de kalitesi sebebiyle sıcak baktığı gelen haberler arasında.

        KARİYERİNE İSTANBUL'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

        Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Arjantinli Sosa'nın da Karagümrük'ün yanı sıra Süper Lig'den bazı kulüplerle temas halinde olduğu biliniyor.

        BIGLIA'NIN BOŞLUĞUNU DOLDURACAK

        Orta sahada forma giyen Lucas Biglia'nın Başakşehir'e transfer olmasının ardından bu bölgeye tecrübeli bir oyuncu katmak isteyen Karagümrük'te Jose Sosa ile ilgili ilerleyen günlerde daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
            Babalar Günü
            Haberler Spor Fatih Karagümrük'te Pirlo, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! İşte o isim...
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