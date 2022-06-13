Fatih Karagümrük'te Pirlo, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! İşte o isim...

MİLAN'DAN TANIYOR

36 yaşındaki Jose Sosa'yı Milan formasıyla İtalya'dan tanıyan Andrea Pirlo'nun deneyimli futbolcuya hem tecrübesi hem de kalitesi sebebiyle sıcak baktığı gelen haberler arasında.

KARİYERİNE İSTANBUL'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Arjantinli Sosa'nın da Karagümrük'ün yanı sıra Süper Lig'den bazı kulüplerle temas halinde olduğu biliniyor.