Trabzonspor Alman stoper Boateng'in transferinde ilerleme sağlayamadı

Trabzonspor tecrübeli stoper Jerome Boateng'in kadrosuna katmak için Lyon'a oyuncuyu kiralamak için teklif yapmıştı. Ancak aradan geçen zaman içerisinde henüz oyuncunun transferindeki belirsizlik ortadan kalkmadı. Lyon'a oyuncuyu sezon sonuna kadar maaşının yarısını ödeyecek şekilde kiralama teklifi yapan Bordo-Mavililer bu süre içerisinde görüştüğü alternatif isimlerle de anlaşma sağlayamadı. Boateng ise MLS başta olmak üzere birçok kulüple temaslarını sürdürürken oyuncunun menajeri Lyon'da da kalabileceklerini söyledi. Yönetimin Boateng dışında aynı bölge için alternatif isimlerle de temasları sürüyor. Fırtına'nın istediği Atletico Madrid'li Felipe ise kulübüyle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Trabzonspor, stoper transferini ay sonuna kadar sonuçlandırmayı planlıyor.
ABDÜLKADİR ÖMÜR İTALYA'YA DOĞRU!
Henüz transferiyle ilgili kulübe resmi bir transfer teklifi ulaşmayan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için menajeri İtalya'da bazı takımlarla görüşme halinde. Özellikle son dönemde Milan kulübüyle ismi sıklıkla anılan Abdülkadir Ömür için gelmesi muhtemelen teklifin 10 milyon Euro seviyelerinde olması bekleniyor.
RAMOS İLE ÇALIŞTILAR
F.Bahçeli Serdar Aziz, Sergio Ramos ile bir araya geldi. Sona eren sezonun stresini atan Serdar Aziz, PSG'nin stoperi Sergio Ramos'la birlikte çekildiği fotoğrafın paylaşımını yaptı. Ramos ve Serdar Aziz'in Marmaris'te kaldıkları otelde denk geldikleri ve tatil boyunca sık sık birlikte antrenman yaptıkları öğrenildi.