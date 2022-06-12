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    Trabzonspor Alman stoper Boateng'in transferinde ilerleme sağlayamadı

    Alman stoperi çok isteyen Trabzonspor transferde ilerleme sağlayamadı. Alternatif isimler değerlendiriliyor. İşte sizler için derlediğimiz 12 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Boateng çıkmazı!

    Trabzonspor tecrübeli stoper Jerome Boateng'in kadrosuna katmak için Lyon'a oyuncuyu kiralamak için teklif yapmıştı. Ancak aradan geçen zaman içerisinde henüz oyuncunun transferindeki belirsizlik ortadan kalkmadı. Lyon'a oyuncuyu sezon sonuna kadar maaşının yarısını ödeyecek şekilde kiralama teklifi yapan Bordo-Mavililer bu süre içerisinde görüştüğü alternatif isimlerle de anlaşma sağlayamadı. Boateng ise MLS başta olmak üzere birçok kulüple temaslarını sürdürürken oyuncunun menajeri Lyon'da da kalabileceklerini söyledi. Yönetimin Boateng dışında aynı bölge için alternatif isimlerle de temasları sürüyor. Fırtına'nın istediği Atletico Madrid'li Felipe ise kulübüyle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Trabzonspor, stoper transferini ay sonuna kadar sonuçlandırmayı planlıyor.



    ABDÜLKADİR ÖMÜR İTALYA'YA DOĞRU!
    Henüz transferiyle ilgili kulübe resmi bir transfer teklifi ulaşmayan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için menajeri İtalya'da bazı takımlarla görüşme halinde. Özellikle son dönemde Milan kulübüyle ismi sıklıkla anılan Abdülkadir Ömür için gelmesi muhtemelen teklifin 10 milyon Euro seviyelerinde olması bekleniyor.



    RAMOS İLE ÇALIŞTILAR
    F.Bahçeli Serdar Aziz, Sergio Ramos ile bir araya geldi. Sona eren sezonun stresini atan Serdar Aziz, PSG'nin stoperi Sergio Ramos'la birlikte çekildiği fotoğrafın paylaşımını yaptı. Ramos ve Serdar Aziz'in Marmaris'te kaldıkları otelde denk geldikleri ve tatil boyunca sık sık birlikte antrenman yaptıkları öğrenildi.



        MARCELO TÜRKİYE'Yİ SEÇECEK
        Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Marcelo, F.Bahçe'nin gündeminden düşmüyor. Fransız medyasından footmercato haberinde, Brezilyalı yıldız oyuncu Marcelo'nun Türkiye'yi tercih edeceğini iddia etti. Footmercato, "Marcelo, Türkiye'den gelen teklifle ilgileniyor. 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Türkiye'den gelecek sezon için teklifler aldı. Türkiye'den gelen teklifler, yıldız oyuncu için ilgi çekici. Orayı daha rekabetçi görüyor" yorumunda bulundu.



        ALTAY 2 MİLYON EURO İSTİYOR
        Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Beşiktaş'tan Kazımcan Karataş için resmi transfer teklifi aldık. Beşiktaş'ın teklifi 10 milyon TL, sonraki satıştan yüzde 10 pay. Kazımcan'ın transferinden bonservis beklentimiz 2 milyon Euro" dedi.



        FERHAT ARICAN ALTIN MADALYA KAZANDI
        Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda erkeklerde Ferhat Arıcan, paralel barda altın madalya kazandı. Paralel barda finalde 14.800 puan alan Ferhat yarışmayı şampiyon olarak tamamladı. Aynı organizasyonda yer alan Ahmet Önder ile Adem Asil'in ise gümüş madalya aldığı aktarıldı.



            EFELER SLOVAKYA'YI YIKTI GRUBU 4'TE 4'LE BİTİRDİ
            A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında deplasmanda Slovakya'yı 3-0 mağlup etti. Avrupa Altın Ligi'nde grup aşamasında çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, dörtlü final etabında mücadele etmeyi daha önce garantilemişti. Dörtlü Final müsabakalarını 18-19 Haziran'da oynanacak.



            İLKAY GÜNDOĞAN JUVENTUS YOLUNDA
            İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Juventus'a transfer olabileceği iddia edildi. Bild gazetesinde yer alan habere göre, tecrübeli oyuncunun Dünya Kupası öncesi düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak için Manchester City'den ayrılmak istediği belirtildi.



            PİRLO FIRTINASI
            İtalyan gazetelerinden Tuttosport, La Gazetta ve Corrriere dello Sport, Pirlo ve Karagümrük birlikteliğine odaklandı. İtalya'da gündem Andrea Pirlo... İtalyan teknik adamın Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile anlaşması Çizme basınını da harekete geçirdi. Tuttosport, La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport dünkü sayfalarında geniş geniş Andrea Pirlo'nun Karagümrük ile anlaşmasına yer verdi. Gazeteler, Süper Lig'de iki İtalyan hocanın daha görev aldığını hatırlatarak, "Pirlo Türkiye'de zorluk çekmeyecek. Farioli ve Montella da onunla birlikte Türkiye'de görev alıyor" yorumunda bulundu.



                İKİ DEVLET TEK MİLLET
                Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde Azerbaycan Atlı Dans Ekibi'nin şovu herkesi büyüledi. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalin atlı sporlar alanında yapılan gösteride Azerbaycan ekibi, at üzerinde yaptıkları akrobatik hareketlerle muhteşem bir gösteriye imza attı. Dansçıların bir kısmı alanın zemininde atsız olarak çeşitli figürler sergilerken, atlı dansçılar da zaman zaman danslara eşlik etti. Gösterinin son bölümünde 6 dansçı, üç at üzerinde birbirlerinin omuzlarına çıkarak kule oluşturdu ve Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yanı sıra 'İki devlet tek millet' yazılı bir flamayla izleyenleri selamladı. İzleyiciler, bu anları ayakta alkışladı.

                İZLEYENLER BÜYÜLENDİ
                Etnospor Kültür Festivali büyük ilgi görüyor... Atatürk Havalimanı'ndaki gösterilere izleyenler adeta akın etti.



                HEDEFİ 12'DEN VURDUK!
                Makaralı yay Erkek Milli Takımı da finalde Hollanda'yı yenerek altın madalya kazandı. Almanya'daki organizasyonda Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde Hollanda ile karşılaştı. Milli takım, rakibini 238-230 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ise, Estonya'yı 231-226 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya elde etti.

                RIDVAN YILMAZ FRANKFURT'TA!
                Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. 21 yaşındaki futbolcu, 6.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Alman ekibine geçti. Genç sol bek, A Milli Takım'ın Litvanya ile oynayacağı maçın ardından Frankfurt'a giderek 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

                BULGARİSTAN MİLLİ TAKIMI ÖLÜMDEN DÖNDÜ!
                UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta Gürcistan ile oynayacağı maç için bu ülkede bulunan Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nı taşıyan otobüsün kaza geçirmesi sonucu 1 futbolcu yaralandı. GFF Başkanı Levan Kobiaşvili olayla ilgili açıklamasında, kazada Bulgaristan Milli Takımı futbolcusu Todor Nedelev'in yaralandığını belirterek, "Yaşanan kaza nedeniyle derin üzüntü duyuyorum." dedi.

                CEM BÖLÜKBAŞI KAZAYA KARIŞTI!
                Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda Charouz takımı adına mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, sezonun 6. ayağındaki sprint yarışına, son turda karıştığı kaza nedeniyle veda etti. Sprint yarışında Frederik Vesti (ART) birinci, Jehan Daruvala (Prema) ikinci, Liam Lawson (Carlin) ise üçüncü sırayı aldı. Azerbaycan'daki ana yarış, bugün saat 10.05'te start alacak.

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                Haberler Spor Trabzonspor Alman stoper Boateng'in transferinde ilerleme sağlayamadı
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