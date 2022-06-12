Trabzonspor Alman stoper Boateng'in transferinde ilerleme sağlayamadı





HEDEFİ 12'DEN VURDUK!

Makaralı yay Erkek Milli Takımı da finalde Hollanda'yı yenerek altın madalya kazandı. Almanya'daki organizasyonda Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde Hollanda ile karşılaştı. Milli takım, rakibini 238-230 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ise, Estonya'yı 231-226 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya elde etti.



RIDVAN YILMAZ FRANKFURT'TA!

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. 21 yaşındaki futbolcu, 6.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Alman ekibine geçti. Genç sol bek, A Milli Takım'ın Litvanya ile oynayacağı maçın ardından Frankfurt'a giderek 5 yıllık sözleşme imzalayacak.



BULGARİSTAN MİLLİ TAKIMI ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta Gürcistan ile oynayacağı maç için bu ülkede bulunan Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nı taşıyan otobüsün kaza geçirmesi sonucu 1 futbolcu yaralandı. GFF Başkanı Levan Kobiaşvili olayla ilgili açıklamasında, kazada Bulgaristan Milli Takımı futbolcusu Todor Nedelev'in yaralandığını belirterek, "Yaşanan kaza nedeniyle derin üzüntü duyuyorum." dedi.



CEM BÖLÜKBAŞI KAZAYA KARIŞTI!

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda Charouz takımı adına mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, sezonun 6. ayağındaki sprint yarışına, son turda karıştığı kaza nedeniyle veda etti. Sprint yarışında Frederik Vesti (ART) birinci, Jehan Daruvala (Prema) ikinci, Liam Lawson (Carlin) ise üçüncü sırayı aldı. Azerbaycan'daki ana yarış, bugün saat 10.05'te start alacak.

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