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    • Spor
    • 12.06.2022 14:10
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    • 12.06.2022 14:17
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    Fenerbahçe'nin tek rakibi Celtic! Brezilyalı yıldız için kritik hafta...

    Transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de Vinicius Souza için büyük bir efor sarf ediliyor. Birçok kulübün kadrosuna katmak istediği Brezilyalı için tek rakip olarak Celtic kaldı. İskoç deviyle girilen yarışta kimin galip geleceği merak konusu... Sarı lacivertliler bir diğer Brezilyalı Lincoln'de de sona geldi...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’nin tek rakibi kaldı...

    Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk olarak Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique'nin transferini bitirdi. Brezilyalı yıldızın transferinin önümüzdeki hafta resmiyete kavuşması bekleniyor.

    VINICIUS'DA SICAK SAATLER

    Sarı-Lacivertliler bir başka Brezilyalı yıldız için de girişimlerini sürdürüyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un transfer listesinin ilk sırasında yer alan Vinicius Souza'nın transferinde de sıcak saatler yaşanıyor.

    ADAYLAR İKİYE İNDİ

    Bologna, Club Brugge, Celtic ve Fenerbahçe'nin transfer yarışında olduğu Vinicius Souza için adaylar ikiye inmiş durumda... İskoç ekibi Celtic ve Fenerbahçe'nin dışında oyuncunun menajeri ve kulübüyle temasa geçen kulüp bulunmuyor.

        DANIŞMANLIK ŞİRKETİ GÖRÜŞMELERİ ONAYLADI

        Vinicius Souza'nın danışmanlğını yapan JC Soccer, Celtic ve Fenerbahçe ile görüştüklerini doğruladı. Celtic oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe ise oyuncuyu bonservisiyle birlikte transfer etmeyi planlıyor.

        BELÇİKA LİGİ'NDE FORMA GİYMEK İSTEMİYOR

        Brezilyalı yıldızın önümüzdeki hafta transferiyle ilgili net kararı vereceği belirtildi. Lommel'de forma giyen Vinicius Souza gelecek sezon Belçika Ligi'nde forma giymek istemiyor.

        2 GOL 1 ASİSTLİK PERFORMANS

        4.5 milyon Euro güncel piyasa değeri olan 22 yaşındaki orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor. Geçtiğimiz sezon Mechelen'de kiralık olarak forma giyen Souza, 35 karşılaşmada 2 gol atarken 1 de asiste imza atmıştı.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin tek rakibi Celtic! Brezilyalı yıldız için kritik hafta...
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