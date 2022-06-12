Fenerbahçe'nin tek rakibi Celtic! Brezilyalı yıldız için kritik hafta...

BELÇİKA LİGİ'NDE FORMA GİYMEK İSTEMİYOR

Brezilyalı yıldızın önümüzdeki hafta transferiyle ilgili net kararı vereceği belirtildi. Lommel'de forma giyen Vinicius Souza gelecek sezon Belçika Ligi'nde forma giymek istemiyor.

2 GOL 1 ASİSTLİK PERFORMANS

4.5 milyon Euro güncel piyasa değeri olan 22 yaşındaki orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor. Geçtiğimiz sezon Mechelen'de kiralık olarak forma giyen Souza, 35 karşılaşmada 2 gol atarken 1 de asiste imza atmıştı.