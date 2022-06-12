Fenerbahçe'nin tek rakibi Celtic! Brezilyalı yıldız için kritik hafta...

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk olarak Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique'nin transferini bitirdi. Brezilyalı yıldızın transferinin önümüzdeki hafta resmiyete kavuşması bekleniyor.
VINICIUS'DA SICAK SAATLER
Sarı-Lacivertliler bir başka Brezilyalı yıldız için de girişimlerini sürdürüyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un transfer listesinin ilk sırasında yer alan Vinicius Souza'nın transferinde de sıcak saatler yaşanıyor.
ADAYLAR İKİYE İNDİ
Bologna, Club Brugge, Celtic ve Fenerbahçe'nin transfer yarışında olduğu Vinicius Souza için adaylar ikiye inmiş durumda... İskoç ekibi Celtic ve Fenerbahçe'nin dışında oyuncunun menajeri ve kulübüyle temasa geçen kulüp bulunmuyor.