Cem Bölükbaşı kazaya karıştı! Azerbaycan'da şok anları...

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Cem Bölükbaşı, dün yaptığı kazanın ardından bugün bir kez daha kazaya karıştı. Cem, kaza sonrasında yarış dışı kaldı.
Yarışa 20. sıradan başlayan ve 16. sıraya kadar yükselen Cem, 12. turda atak yapan Roy Nissany'nin arkadan teması sonrasında kaza yaptı. Cem, bu kaza sonrasında yarışa veda etmek zorunda kaldı.
KAZA YAPTIRDI, YETMEDİ
Cem'e arkadan temas eden Roy Nissany, kaza sonrasında takım telsizinden "Üzgünüm çocuklar, pistte bir aptal var." dediği anlar yayınlandı.