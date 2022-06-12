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    • Spor
    • 12.06.2022 16:11
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    • 12.06.2022 16:14
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    Cem Bölükbaşı kazaya karıştı! Azerbaycan'da şok anları...

    Formula 2'de boy gösteren temsilcimiz Cem Bölükbaşı, bugün bir kez daha kazaya karıştı. Temsilcimiz, yaptığı kazanın ardından yarış dışı kaldı. Formula 2'de henüz puanı bulunmayan Cem, iki günde de kazaya karışarak yarış pistinden çekilmiş oldu ve Azerbaycan Grand Prix'den de eli boş döndü...

    Cem’den olaylı kaza!

    Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Cem Bölükbaşı, dün yaptığı kazanın ardından bugün bir kez daha kazaya karıştı. Cem, kaza sonrasında yarış dışı kaldı.

    Yarışa 20. sıradan başlayan ve 16. sıraya kadar yükselen Cem, 12. turda atak yapan Roy Nissany'nin arkadan teması sonrasında kaza yaptı. Cem, bu kaza sonrasında yarışa veda etmek zorunda kaldı.

    KAZA YAPTIRDI, YETMEDİ
    Cem'e arkadan temas eden Roy Nissany, kaza sonrasında takım telsizinden "Üzgünüm çocuklar, pistte bir aptal var." dediği anlar yayınlandı.

        SPRINT YARIŞINI DA TAMAMLAYAMAMIŞTI
        Cem Bölükbaşı, dün yapılan sprint yarışında da kazaya karışarak yarış dışı kalmıştı. 21. sıradan yarışa başlayan Cem, güvenlik aracıyla birlikte 12. sıraya kadar yükseldi ancak yerini koruyamadı. Sprint yarışında 4 aracın karıştığı kazada Cem, ilk virajda kaza yaparak yarış dışı kalmıştı.

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