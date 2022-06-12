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    • Spor
    • 12.06.2022 15:47
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    • 12.06.2022 16:30
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    Azerbaycan'da zafer Verstappen'in! Ferrari'den fiyasko...

    Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix heyecanı yaşandı. Red Bull pilotu Max Verstappen, yarışı birinci sırada tamamlarken, Ferrari'nin iki pilotu da yarış dışı kaldı. İşte detaylar...

    Azerbaycan’da zafer Verstappen’in

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışını Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

    Yarışa en önde başlayan Ferrari pilotu Leclerc, çıkış esnasında birinciliği Perez'e kaptırdı.

    FERRARI'NİN KÖTÜ GÜNÜ
    Ferrari'nin pilotları Sainz 9. turda, Leclerc ise 21. turda motor arızaları nedeniyle yarış dışı kaldı.

    VERSTAPPEN LİDERLİĞİ BIRAKMADI
    Leclerc'in ardından birinciliği alan Verstappen, yarış boyu üstünlüğü bırakmadı ve yarışı birinci olarak tamamladı.
        Babalar Günü
        Haberler Spor Azerbaycan'da zafer Verstappen'in! Ferrari'den fiyasko...
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