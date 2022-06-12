Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışını Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Yarışa en önde başlayan Ferrari pilotu Leclerc, çıkış esnasında birinciliği Perez'e kaptırdı. FERRARI'NİN KÖTÜ GÜNÜ Ferrari'nin pilotları Sainz 9. turda, Leclerc ise 21. turda motor arızaları nedeniyle yarış dışı kaldı. VERSTAPPEN LİDERLİĞİ BIRAKMADI Leclerc'in ardından birinciliği alan Verstappen, yarış boyu üstünlüğü bırakmadı ve yarışı birinci olarak tamamladı. Verstappen'in takım arkadaşı Perez ikinci olurken, Mercedes pilotu Russell ise yarışı üçüncü olarak tamamladı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN