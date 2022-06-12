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    Anadolu Efes, Fenerbahçe’yi yenerek final serisinde durumu 2-1 getirdi

    Anadolu Efes potada şampiyonluk yarışına "devam" dedi... Fenerbahçe’nin kazanması halinde şampiyon olacağı final serisinin 3. maçını Efes, galip bitirdi. Umutlarını korumayı bildi.

    Efes pes etmedi

    Anadolu Efes potada şampiyonluk yarışına "devam" dedi... Lacivert-Beyazlılar, ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında sahasında Fenerbahçe Beko'yu 103-92 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. Fenerbahçe'ye galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçta kazanma şansı tanımayan Efes, böylelikle final serisini 4. maça taşıdı ve kupa için umutlarını korudu. Anadolu Efes başa baş geçen maçta ilk yarıyı 52-50 önde bitirdi. İkinci yarıda daha etkili oynayan ev sahibi parkeden 11 sayı farkla galip ayrıldı. 3 galibiyet alan tarafın şampiyon olacağı seride 4. maç yarın yine Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. Maçı F.Bahçe kazanırsa şampiyon olacak.



    KUPAYI ORADA KALDIRACAĞIZ
    Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, F.Bahçe maçı sonrası, "Şampiyon biz olacağız. Ülker Arena'ya o kupayı kaldırmaya gideceğiz" dedi.

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