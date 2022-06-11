Galatasaray kulübünün 39. başkanı bugünkü genel kurulda belli olacak

Ve büyük gün geldi çattı. Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu bugün yapılacak. Sarı-Kırmızılılar'ın 103. dönem yönetiminin ve 39. başkanının belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek. Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyenin sandık başına gidebileceği duyuruldu. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 24 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek. Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Özbek için kırmızı, Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. Seçime katılımın 4000 bin civarında olması bekleniyor.
'KAŞINMA' KAVGASI
Önceki gün Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek ve Burak Elmas bir araya gelmişti. Bu önemli buluşmada Hamamcıoğlu ve Elmas arasında büyük bir gerginlik yaşandığı ortaya çıktı. İddialara göre Polat'ın "Birlik ve beraberlik her zaman yaşansın" sözü üzerine Hamamcıoğlu, Elmas'ı işaret ederek "Bu birlik olmaz, inanmıyor birliğe" çıkışını yaptı. Elmas da "Sen varsın diye olmaz diyorum" yanıtını verdi. Hamamcıoğlu "Kaşınma" diyerek sert bir tepki verirken, Elmas da "Asıl sen kaşınma" ifadesini kullandı.
TÜM SORUNLARI BİZ ÇÖZECEĞİZ
Dursun Özbek, "Çok acil ödemeler var. Bunlar peşi sıra geliyor ve rakamlar da az değil. Seçilen kişiler bunları çözmek zorunda. Biz bunları çözeceğiz" dedi.