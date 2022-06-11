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    Galatasaray kulübünün 39. başkanı bugünkü genel kurulda belli olacak

    Sarı-Kırmızılılar’da çok uzun süredir yapılması hedeflenen seçimin heyecanı bugün yaşanacak. 8 bin 862 üyenin oy hakkı olduğu genel kurula katılımın 4000 civarı olması bekleniyor.

    Saray’da seçim günü
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    Ve büyük gün geldi çattı. Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu bugün yapılacak. Sarı-Kırmızılılar'ın 103. dönem yönetiminin ve 39. başkanının belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek. Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyenin sandık başına gidebileceği duyuruldu. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 24 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek. Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Özbek için kırmızı, Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. Seçime katılımın 4000 bin civarında olması bekleniyor.



    'KAŞINMA' KAVGASI
    Önceki gün Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek ve Burak Elmas bir araya gelmişti. Bu önemli buluşmada Hamamcıoğlu ve Elmas arasında büyük bir gerginlik yaşandığı ortaya çıktı. İddialara göre Polat'ın "Birlik ve beraberlik her zaman yaşansın" sözü üzerine Hamamcıoğlu, Elmas'ı işaret ederek "Bu birlik olmaz, inanmıyor birliğe" çıkışını yaptı. Elmas da "Sen varsın diye olmaz diyorum" yanıtını verdi. Hamamcıoğlu "Kaşınma" diyerek sert bir tepki verirken, Elmas da "Asıl sen kaşınma" ifadesini kullandı.



    TÜM SORUNLARI BİZ ÇÖZECEĞİZ
    Dursun Özbek, "Çok acil ödemeler var. Bunlar peşi sıra geliyor ve rakamlar da az değil. Seçilen kişiler bunları çözmek zorunda. Biz bunları çözeceğiz" dedi.



        DURSUN ÖZBEK'İN YÖNETİM LİSTESİ
        Metin Öztürk
        Niyazi Yelkencioğlu
        Bora Bahçetepe
        Rıza Morova
        Eray Yazgan
        Levent Yaz
        Cemal Özgörkey
        İsmail Sarıkaya
        Mehmet Cibara
        Dikran Gülmezgil YEDEK ÜYELER
        Can Natan
        Emir Aral
        Cansu Ak
        Lara Yılmaz
        Cem Soylu



        OYLARIN %60'INI BEN ALIRIM
        Eşref Hamamcıoğlu, "Hazirun çalışması yaptık. 4250-4500 arası katılım olur. Yüzde 60 oyu biz alırız. Algı yaratmaya gerek yok, paniğe gerek yok" diye konuştu.



        HAMAMCIOĞLU'NUN YÖNETİM LİSTESİ
        Osman Kocaman
        Murat Özer
        Boğaç Göncü
        Sadık Burçin Tunçel
        Emre Mısırlı
        Levent Apaydın
        Nizam Hışım
        Cevat Genç
        Utku Dönmez
        Murat Karaman YEDEK ÜYELER
        Ender Merter
        Metin Tutçuoğlu
        Kemal Martı
        Suat Sarı
        Kaan Artukoğlu

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        Haberler Spor Galatasaray kulübünün 39. başkanı bugünkü genel kurulda belli olacak
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