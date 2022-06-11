Galatasaray kulübünün 39. başkanı bugünkü genel kurulda belli olacak





'KAŞINMA' KAVGASI

Önceki gün Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek ve Burak Elmas bir araya gelmişti. Bu önemli buluşmada Hamamcıoğlu ve Elmas arasında büyük bir gerginlik yaşandığı ortaya çıktı. İddialara göre Polat'ın "Birlik ve beraberlik her zaman yaşansın" sözü üzerine Hamamcıoğlu, Elmas'ı işaret ederek "Bu birlik olmaz, inanmıyor birliğe" çıkışını yaptı. Elmas da "Sen varsın diye olmaz diyorum" yanıtını verdi. Hamamcıoğlu "Kaşınma" diyerek sert bir tepki verirken, Elmas da "Asıl sen kaşınma" ifadesini kullandı.