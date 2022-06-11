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    Beşiktaş Kongolu golcü Jackson Muleka için harekete geçti

    Cenk Tosun, Sörloth, Weghorst gibi yıldızlarla ilgilenen Beşikatş, S.Liege forması giyen Kongolu Jackson Muleka için Belçika ekibiyle temsa kurdu...

    Muleka hamlesi
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    Beşiktaş gelecek sezon kadrosuna marka bir golcü katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Alexander Sörloth ile temaslarını sürdüren Kara Kartal, geçen sezon Kasımpaşa ile müthiş başarılara imza atan Jakson Muleka'nın peşinde. Beşiktaş, geçen sezon Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka için Standart Liege ile görüşmelere başladı. Geride kalan sezonun ikinci yarısı Kasımpaşa'da oynayan Kongolu oyuncunun bonservisi Belçika ekibinde buluyor.



    KİRALAMAK İSTEMİYOR
    Standart Liege, Muleka'yı yeniden kiralamayı düşünmüyor. Belçika ekibi, 22 yaşındaki golcü için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Belçika ekibi 2020 yılında Muleka için 2 milyon Euro bonservis ücreti ödemişt. Miktarı fazla bulan Siyah-Beyazlılar, indirim yapılması halinde Muleka'yı kadrosuna katmayı planlıyor. Kasımpaşa'da 14 maçta forma giyen Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performansı ile takımına önemli katkı sağladı. Genç yıldızın Standart Liege ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 12 kez Kongo Milli Takım forması giyen Jackson Muleka'nın 3 golü bulunuyor.

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    Haberler Spor Beşiktaş Kongolu golcü Jackson Muleka için harekete geçti
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