Beşiktaş Kongolu golcü Jackson Muleka için harekete geçti





KİRALAMAK İSTEMİYOR

Standart Liege, Muleka'yı yeniden kiralamayı düşünmüyor. Belçika ekibi, 22 yaşındaki golcü için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Belçika ekibi 2020 yılında Muleka için 2 milyon Euro bonservis ücreti ödemişt. Miktarı fazla bulan Siyah-Beyazlılar, indirim yapılması halinde Muleka'yı kadrosuna katmayı planlıyor. Kasımpaşa'da 14 maçta forma giyen Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performansı ile takımına önemli katkı sağladı. Genç yıldızın Standart Liege ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 12 kez Kongo Milli Takım forması giyen Jackson Muleka'nın 3 golü bulunuyor.

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