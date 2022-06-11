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    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Lüksemburg'u değerlendirdi

    Alman teknik adam Stefan Kuntz, “3. galibiyeti arıyoruz. Lüksemburg gruptaki en güçlü rakip. Diğer maçlara göre daha zor olacağını bekleyebiliriz” dedi.

    En zorlu rakibimiz

    Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Lüksemburg sınavı öncesi basın toplantısı düzenledi. Alman hoca, "3. galibiyeti arıyoruz. Lüksemburg gruptaki en güçlü rakip. Diğer maçlara göre daha zor olacağını bekleyebiliriz. Oyuncularımızı en iyi şekilde maça hazırlamaya çalıştık. Rıdvan'ın ağrıları var, yarınki (bugün) maçta riske etmeyeceğiz. Takım ruhu iyi olunca bir rahatlık oluşuyor. Bunun yanında oyuncular performans vermek için burada, teknik ekipler küçük dokunuşlar yapıyoruz, onları motive etmek için çalışıyoruz tabii ki" dedi. Merih Demiral ise, "Sezon sonu olmasına rağmen arkadaşlarımız çok istekli. Milli takım ayrıcalık ve bunun farkındayız. Bunun için performans göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.



    STEFAN KUNTZ LÜKSEMBURG'U DEĞERLENDİRDİ
    Kuntz gruptaki 3. maçı da kazanmak istediklerini söyledi.



    KALE BU KEZ ALTAY'IN
    Elindeki tüm futbolcuları görmek isteyen Kuntz'un yine kadroda değişime gitmesi bekleniyor. Faroe önünde kalede Uğurcan, Litvanya deplasmanında ise Doğan'a şans veren Alman hocanın bu akşam formayı Altay'a vermesi bekleniyor. Kuntz'un ayrıca Enes, Dorukhan, Kerem ve Yunus Akgün'e de 11'de şans vereceği öğrenildi.



        YENİ HEDEF LÜKSEMBURG
        A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 3. maçında bu akşam Lüksemburg'a konuk olacak. Lüksemburg Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak. Maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Emanuel Carvalho Nobre yönetecek. İlk maçta Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçta da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, Lüksemburg karşısına averajla grup lideri olarak çıkacak. Milli Takım, tarihinde Lüksemburg'la ise 7 kez karşı karşıya geldi. Türkiye 7 maçın 6'sını kazanırken, sahadan 1 kez de mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşma öncesi takımımızda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.



        HEDEFİMİZ YİNE FARKLI GALİBİYET
        Faroe ve Litvanya önünde tam 10 gol atıp kalesini kapatan Milliler, Lüksemburg'u da farklı yenmeyi hedefliyor.

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