A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Lüksemburg'u değerlendirdi

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Lüksemburg sınavı öncesi basın toplantısı düzenledi. Alman hoca, "3. galibiyeti arıyoruz. Lüksemburg gruptaki en güçlü rakip. Diğer maçlara göre daha zor olacağını bekleyebiliriz. Oyuncularımızı en iyi şekilde maça hazırlamaya çalıştık. Rıdvan'ın ağrıları var, yarınki (bugün) maçta riske etmeyeceğiz. Takım ruhu iyi olunca bir rahatlık oluşuyor. Bunun yanında oyuncular performans vermek için burada, teknik ekipler küçük dokunuşlar yapıyoruz, onları motive etmek için çalışıyoruz tabii ki" dedi. Merih Demiral ise, "Sezon sonu olmasına rağmen arkadaşlarımız çok istekli. Milli takım ayrıcalık ve bunun farkındayız. Bunun için performans göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.