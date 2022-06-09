Roma'nın patronu Jose Mourinho, Lille'den Zeki Çelik'i ve Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü istiyor!

BONSERVİSİ 7.5 MİLYON EURO

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Yunus Akgün için Roma'nın 7.5 milyon Euro gibi bir rakam önermesi bekleniyor. Transfermarkt verilerine göre 18 milyon Euro değeri bulunan Zeki Çelik için ise ne kadar bonservis bedeli ödeneceği merak konusu.