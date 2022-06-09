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    • Spor
    • 09.06.2022 10:38
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    • 09.06.2022 10:45
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    Roma'nın patronu Jose Mourinho, Lille'den Zeki Çelik'i ve Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü istiyor!

    İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Zeki Çelik ve Yunus Akgün'ü gözüne kestirdi. Jose Mourinho, iki yıldızı kadrosuna katmak için çaba gösteriyor. İtalyanların bu transferler için Lille ve Galatasaray'a ne kadar ödeyeceği ise merak konusu...

    Roma’ya 2 Türk birden!

    İtalyan basınından iki milli futbolcumuz Zeki Çelik ve Yunus Akgün hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

    La Gazette Dello Sport'un haberine göre Roma, Lille'de forma giyen Zeki Çelik ile her konuda anlaşma sağladı. Mourinho'nun takımı, Yunus Akgün'ü de kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

    BONSERVİSİ 7.5 MİLYON EURO
    Bonservisi Galatasaray'da bulunan Yunus Akgün için Roma'nın 7.5 milyon Euro gibi bir rakam önermesi bekleniyor. Transfermarkt verilerine göre 18 milyon Euro değeri bulunan Zeki Çelik için ise ne kadar bonservis bedeli ödeneceği merak konusu.

    DEV ŞAMPİYONLUKTA GÖREV ALMIŞTI
    2 sezon önce Fransa Ligue 1'de şampiyon olan Lille'in kadrosunda yer alan Zeki Çelik, şampiyonlukta önemli rol almıştı. Mevkisinin vazgeçilmezlerinden olan Zeki, formayı kimseye kaptırmamıştı. Galatasaray'dan kiralık olarak Adana Demirspor'a giden ve İtalyan teknik adam Montella'nın göreve gelmesinin ardından gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Yunus Akgün ise performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselmişti.
        Etnospor
        Haberler Spor Roma'nın patronu Jose Mourinho, Lille'den Zeki Çelik'i ve Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü istiyor!
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