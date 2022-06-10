TFF başkanlığı için 2 aday (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 Haziran'da Ankara'da yapılacak olağanüstü ve seçimli genel kurulu için adaylık başvuru süresi dün sona erdi. TFF Başkan adaylığı için ilk başvuruyu Mehmet Büyükekşi yapmıştı. Dün de Pazarspor eski başkanı Hüseyin Yangın adaylık dilekçesini göndererek Büyükekşi'ye rakip oldu.

MİLLİ TAKIM'IN LÜKSEMBURG MESAİSİ

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi 3. maçında karşılaşacağı Lüksemburg maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Ay-Yıldızlıların, Lüksemburg'ta Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde yaptığı idmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. A Milli Futbol Takımı'nın yarın Lüksemburg'ta oynayacağı maçı Portekizli Antonio Nobre yönetecek. Karşılaşma saat 21.45'te start alacak.

TÜRKİYE'YE GEL WEGHORST!

Trabzonspor'da forma giyen Yunus Mallı, sosyal medya hesabından Weghorst'a "Come to Turkey" mesajı yolladı. Beşiktaş'ın yanı sıra F.Bahçe de yıldız golcüyü transfer etmek istiyor.

SARAY'DA DOSTLUK RÜZGARI

Galatasaray'da yarın yapılacak seçim öncesi heyecan dorukta... İki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek, Adnan Polat'ın organizasyonunda dün bir araya geldi. İkili arasındaki buzlar erirken, ortaya çok dostane görüntüler çıktı. Organizasyonda mevcut başkan Burak Elmas da yer aldı. Öte yandan Dursun Özbek dün yaptığı son durumda projeleri hakkında bilgi verdi. Özbek, "Columbus gibi çok önemli bir projemiz var. Altyapıyla ilgili birçok projemiz var. Bu projelerden orta vadede yani 3-4 sene gibi bir zaman zarfında 9.5 milyar gibi net bir para kaynağımız olacak. Kemerburgaz ve spor salonunu yaptıktan sonra arta kalan para. Şu anki hesaplarımız öyle" dedi. Özbek, "Transfer çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık. Amacımız takımımıza fayda sağlayan futbolcularımızı kadroda tutmak. Eksik yerlerimiz var" diye konuştu.

UMUT GÜNEŞ PAZARLIĞI

Trabzonspor yabancı ve yerli oyuncu havuzunu genişletmek adına sürdürdüğü transfer çalışmalarında birçok isimle tekrar tekrar görüşme gerçekleştiriyor. İlk görüşmelerde Alanyaspor'un istediği yüksek rakamlar nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Umut Güneş için temaslar yeniden başladı. Trabzonspor'un Alanya'ya teklif ettiği rakam henüz netlik kazanmazken, Akdeniz ekibinin Murat Cem Akpınar'ın yanı sıra para talep ediyor.

DURAN TOP HA MLESİ

Abdullah Avcı gelecek sezon için teknik ekibine önemli bir katkı yapmaya hazırlanıyor. Alınan bilgilere göre Avcı, Euro 2020'den itibaren Avrupa'da çok aktif bir şekilde kullanılmaya başlayan duran top antrenörlüğü sistemini ilk kez Türkiye'de kullanmaya hazırlanıyor.

BOSTON WARRİORS'I YIKTI, 2-1 ÖNE GEÇTİ

NBA final serisi 3. maçında Boston Celtics, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 116-100 yenip seride 2-1 öne geçti. Boston'da Jaylen Brown 27, Jayson Tatum da, 26 sayı ile galibiyete katkıda bulundu. Konuk ekipte Curry'nin 31 sayısı galibiyete yetmedi. Seride 4. maç yarını pazara bağlayan gece saat 04.00'te oynanacak.

VALENCIA'DA GATTUSO DÖNEMİ

La Liga takımlarından Valencia, teknik direktörlük görevi için Gennaro Gattuso ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada," Hadi bu sezonu tutkuyla yaşayalım" ifadeleri kullanıldı. İtalyan teknik adam, son olarak Napoli'yi çalıştırmıştı.

ASLAN'IN HEDEFİ JED WALLACE

G.Saray'da seçim yaklaştıkça transferle ilgili iddialar da giderek artmaya başladı. İngiliz basınına göre Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki isimlerden birisi Jed Wallace. İngiltere Championship ekibi Milwall ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcu her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Ada basınına göre Galatasaray, İngiliz futbolcuyla yakından ilgileniyor. Jed Wallace geçtiğimiz 38 maçta 6 gol atıp 11 de asist yaptı.