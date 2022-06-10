Sol kanada transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de 3 isim öne çıkıyor! Biri takıma katılacak...

FALSOSU PAIXAO

Eğer Flamengo ikna edilemezse, Fenerbahçe'nin ikinci tercihi yine Brezilya'dan olacak. Jorge Jesus'un Coritiba formasını giyen Igor Paixao konusunda da çok olumlu bir rapor verdiği ve görüşmelerin başladığı öğrenildi. Brezilya basınına göre Coritiba 21 yaşındaki futbolu için 7 milyon Euro istiyor. Bu sezon 27 maçta 10 gol atıp 6 asist yapan Igor Paixao ile çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği öğrenildi.