Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.06.2022 11:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2022 11:54
    ABONE OL

    Sol kanada transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de 3 isim öne çıkıyor! Biri takıma katılacak...

    Jorge Jesus'un gelişi ile birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, sol kanada kesinlikle takviye yapmak istiyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde Bruno Henrique, Igor Paixao ve Trezeguet var...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte Fenerbahçe’nin 3 hedefi!

    Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer avına çıkan Fenerbahçe'de önceliklerden birisi kanat bölgesine takviye yapmak… Sarı-Lacivertliler şu anda listesinde yer alan 3 isme yoğunlaşmış durumda.

    JESUS ÇOK İSTİYOR

    Jorge Jesus'un ilk tercihi Bruno Henrique. Portekizli teknik adamın Flamengo'dan eski öğrencisi olan Brezilyalı yıldızla büyük oranda anlaşma sağlandı. Ancak Flamengo'nun 5 milyon Euro'luk talebi nedeniyle bonservis pazarlıkları devam ediyor. Jorge Jesus'un mutlaka kadroda görmek istediği 31 yaşındaki futbolcu için tüm şartlar zorlanıyor.

    FALSOSU PAIXAO
    Eğer Flamengo ikna edilemezse, Fenerbahçe'nin ikinci tercihi yine Brezilya'dan olacak. Jorge Jesus'un Coritiba formasını giyen Igor Paixao konusunda da çok olumlu bir rapor verdiği ve görüşmelerin başladığı öğrenildi. Brezilya basınına göre Coritiba 21 yaşındaki futbolu için 7 milyon Euro istiyor. Bu sezon 27 maçta 10 gol atıp 6 asist yapan Igor Paixao ile çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği öğrenildi.

        TANIDIK BİR İSİM
        Fenerbahçe'nin listesinde üçüncü sırada ise tanıdık bir isim, Mahmoud Trezeguet yer alıyor. Yönetim, Jesus'un ilk tercihleri olan Bruno Henrique ve Igor Paixao konusunda olumlu bir gelişme olmazsa rotasını Mısırlı yıldıza çevirecek. Bonservisi Premier Lig ekibi Aston Villa'da olan Trezeguet'nin adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılıyor.

        BÜYÜK ÇABA HARCANIYOR
        Fenerbahçe yönetimi şu anda Bruno Henrique'nin işini bitirmek için çok büyük bir çaba harcıyor. Görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde B ve C planları devreye sokulacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Spor Sol kanada transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de 3 isim öne çıkıyor! Biri takıma katılacak...
            SON DAKİKA