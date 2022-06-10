Sol kanada transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de 3 isim öne çıkıyor! Biri takıma katılacak...

Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer avına çıkan Fenerbahçe'de önceliklerden birisi kanat bölgesine takviye yapmak… Sarı-Lacivertliler şu anda listesinde yer alan 3 isme yoğunlaşmış durumda.
JESUS ÇOK İSTİYOR
Jorge Jesus'un ilk tercihi Bruno Henrique. Portekizli teknik adamın Flamengo'dan eski öğrencisi olan Brezilyalı yıldızla büyük oranda anlaşma sağlandı. Ancak Flamengo'nun 5 milyon Euro'luk talebi nedeniyle bonservis pazarlıkları devam ediyor. Jorge Jesus'un mutlaka kadroda görmek istediği 31 yaşındaki futbolcu için tüm şartlar zorlanıyor.
FALSOSU PAIXAO
Eğer Flamengo ikna edilemezse, Fenerbahçe'nin ikinci tercihi yine Brezilya'dan olacak. Jorge Jesus'un Coritiba formasını giyen Igor Paixao konusunda da çok olumlu bir rapor verdiği ve görüşmelerin başladığı öğrenildi. Brezilya basınına göre Coritiba 21 yaşındaki futbolu için 7 milyon Euro istiyor. Bu sezon 27 maçta 10 gol atıp 6 asist yapan Igor Paixao ile çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği öğrenildi.