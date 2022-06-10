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    • Spor
    • 10.06.2022 17:10
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    • 10.06.2022 17:12
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    Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, Andrea Pirlo ihtimali hakkında konuştu

    Süper Lig'de takımın başına Andrea Pirlo'yu getirmek isteyen Fatih Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Hurma, sürecin kolay ilerlemediğini söyledi.

    Pirlo’yu getirmek kolay değil

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo ile görüşüyor.

    TAKIMIN BAŞINA İSTENİYOR

    Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma, yeni sezonda takımı 43 yaşındaki teknik adama emanet etmek istediklerini söyledi.

    "KOLAY DEĞİL"

    Bu konuda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Hurma, "Kendisiyle görüşüyoruz. Pirlo gibi bir adamı buraya getirmek kolay değil. İnşallah bu transferi gerçekleştiririz." diye konuştu.

    İDDİALAR VAR

    Bu arada İtalyan basınında yer alan haberlerde de Fatih Karagümrük'ün Pirlo ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
        Etnospor
        Haberler Spor Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, Andrea Pirlo ihtimali hakkında konuştu
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