Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, Andrea Pirlo ihtimali hakkında konuştu

TAKIMIN BAŞINA İSTENİYOR

Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma, yeni sezonda takımı 43 yaşındaki teknik adama emanet etmek istediklerini söyledi.

"KOLAY DEĞİL"

Bu konuda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Hurma, "Kendisiyle görüşüyoruz. Pirlo gibi bir adamı buraya getirmek kolay değil. İnşallah bu transferi gerçekleştiririz." diye konuştu.