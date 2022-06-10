Fatih Karagümrük'ten ayrılan Lucas Biglia'nın yeni kulübü belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük formasını terleten Arjantinli yıldız Lucas Biglia, yeni kulübüne transfer oluyor.
Geçtiğimiz sezona Aykut Kocaman ile başlayan ve küme düşme potasına kadar gerileyen Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından inanılmaz bir yükseliş göstermiş ve ligi dördüncü sırada bitirmişti.
ALKIŞLARI TOPLADILAR
Devre arasında Edin Visca'yı Trabzonspor'a gönderen, Benfica'dan Pizzi ve Aston Villa'dan Trezeguet ile kiralık olarak anlaşan Başakşehir, oynadığı futbolla alkış toplamıştı.
KÜME DÜŞME MÜCADELESİNDEN AVRUPA'YA
Emre Belözoğlu gelmeden önce küme düşme mücadelesi veren Başakşehir, teknik adam ile birlikte ligin dördüncü sırasına yerleşip UEFA Konferans Ligi vizesini kapmıştı.