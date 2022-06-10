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    • Spor
    • 10.06.2022 09:56
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    • 10.06.2022 10:04
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    Fatih Karagümrük'ten ayrılan Lucas Biglia'nın yeni kulübü belli oldu!

    Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Lucas Biglia'nın yeni takımı belli oldu. Geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi devlerin kıskacına da giren Biglia, İstanbul'da kaldı. İşte Milan ve Lazio'da da forma giyen ismin yeni takımı...

    Yıldız isim İstanbul’da kaldı! İşte yeni kulübü...

    Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük formasını terleten Arjantinli yıldız Lucas Biglia, yeni kulübüne transfer oluyor.

    Geçtiğimiz sezona Aykut Kocaman ile başlayan ve küme düşme potasına kadar gerileyen Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından inanılmaz bir yükseliş göstermiş ve ligi dördüncü sırada bitirmişti.

    ALKIŞLARI TOPLADILAR

    Devre arasında Edin Visca'yı Trabzonspor'a gönderen, Benfica'dan Pizzi ve Aston Villa'dan Trezeguet ile kiralık olarak anlaşan Başakşehir, oynadığı futbolla alkış toplamıştı.

    KÜME DÜŞME MÜCADELESİNDEN AVRUPA'YA
    Emre Belözoğlu gelmeden önce küme düşme mücadelesi veren Başakşehir, teknik adam ile birlikte ligin dördüncü sırasına yerleşip UEFA Konferans Ligi vizesini kapmıştı.

        FLAŞ TRANSFER
        Karagümrük ile oynadığı efektif futbolla mevkisinin ligdeki en iyi isimlerinden biri haline gelen Lucas Biglia, önümüzdeki seneden itibaren turuncu formayı terletecek.

        TAKİBE BAŞLADI

        Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından Başakşehir'i takip etmeye başladı.



        Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelen Biglia, bonservis bedeli olmadan Başakşehir'e katılacak.
            Etnospor
            Haberler Spor Fatih Karagümrük'ten ayrılan Lucas Biglia'nın yeni kulübü belli oldu!
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