Fatih Karagümrük'ten ayrılan Lucas Biglia'nın yeni kulübü belli oldu!

Geçtiğimiz sezona Aykut Kocaman ile başlayan ve küme düşme potasına kadar gerileyen Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından inanılmaz bir yükseliş göstermiş ve ligi dördüncü sırada bitirmişti.

ALKIŞLARI TOPLADILAR

Devre arasında Edin Visca'yı Trabzonspor'a gönderen, Benfica'dan Pizzi ve Aston Villa'dan Trezeguet ile kiralık olarak anlaşan Başakşehir, oynadığı futbolla alkış toplamıştı.