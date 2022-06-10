Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Birbirimize sarılmalıyız

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Burada kendi köklerimize ve dünyanın renkli kültürlerine uzanıyor, geleneklerimizle özel bir yakınlık kuruyoruz. Geleneksel sporları ve oyunları uzağımızda görmüyoruz. Bilakis insanlarımızın, ailelerimizin ve gençlerimizin bu sporları günlük hayatlarında icra edebilmelerini, çocuklarımızın bu oyunlarla büyümelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyada yaşanan gelişmelerin, insanlığın her zamankinden daha fazla diyaloğa ve barışa muhtaç olduğunu gösterdiğini aktaran Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:

"Akmakta olan gözyaşlarını sevgi ile dindirmek için her birimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Dünyaya ümit aşılamak ve yaşadığımız coğrafyalarda huzuru hakim kılabilmek için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bugünlerde bizi birbirimize bağlayan ve bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılmalıyız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Geleneksel spor dallarında dünyanın en geniş kapsamlı, en büyük katılımlı festivali haline gelen organizasyonumuzu bu yıl çok coşkulu bir şekilde düzenlemek bizler için apayrı bir heyecan ve gurur" dedi.