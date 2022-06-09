Trabzonspor Avrupa'ya gitmek isteyen Uğurcan ve Abdülkadir'e yeni sözleşme için düğmeye bastı

Trabzonspor yönetim kurulu Djaniny Semedo ve Stefano Denswil ile yaptığı iç transfer görüşmelerinde ciddi bir mesafe kat ettikten sonra iki önemli hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavili yönetim lig bittikten sonra, "Makul teklifler gelirse ayrılmak istiyoruz" şeklinde açıklama yapan kaptan Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür'e takımda kalmaları için ciddi bir kazanç düzenlemesi içeren teklif yapacak. Şu an yılda 9 milyon TL (490 bin Euro) kazanan ve yabancı oyuncular ile kazançları arasında çok ciddi bir fark meydana gelen iki oyuncuyla önümüzdeki günlerde başlaması beklenen müzakerelerde kazançlarının 1 milyon 200 bin Euro seviyesinin üzerine çekileceği ancak net rakamların henüz ortaya çıkmadığı öğrenildi.