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    • Spor
    • 09.06.2022 17:26
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    • 09.06.2022 17:28
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    Tottenham oyuncusu Lucas Moura Alex de Souza ile fotoğrafını paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu

    Fenerbahçe'de sergilediği performans ile hafızalara kazınan Alex de Souza, bir ziyaretçi ağırladı. Tottenham'ın başarılı futbolcusu Lucas Moura, yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı...

    Yıldız futbolcu Alex’i paylaştı, beğeni yağdı!

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Lucas Moura, eski Fenerbahçeli efsane futbolcu Alex de Souza ile biraraya geldi.

    Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'nun tesislerini ziyaret eden Lucas Moura, Sao Paulo altyapısında teknik direktörlük yapan Alex de Souza ile de buluştu.

    OYUNCULUĞUNA HAYRANDI
    Paylaştığı fotoğrafı "Oyuncu olarak her zaman hayran olduğum ve koç olarak çok umut verici geleceği olan bu kişiyle buluşmak çok güzel." notuyla paylaşan Moura, oldukça etkileşim aldı.

        BİR DÖNEM AVRUPA'YI SALLADI
        Sao Paulo altyapısından Fransız devi Paris Saint Germain'e transfer olan Lucas Moura, oldukça başarılı bir grafik çizdikten sonra hayali olan Premier Lig'de oynamak için Tottenham'a transfer oldu. Tottenham ile de başarılı oyununu sürdüren Moura, geride bıraktığımız sezonda 34 maçta 2 gol 6 asist ile oynamıştı.

        ALEX DE SOUZA KENDİNİ GELİŞTİRİYOR
        Fenerbahçe ile 344 maça çıkan ve kulübüyle 171 gol 145 asistlik performans gösteren, tekniği ile hep bir adım önde olan ve özellikle Türkiye'deki futbolseverlerin yıllarca dikkatle takip ettiği Alex de Souza, sarı lacivertlilerdeki döneminin ardından Brezilya'ya dönmüş ve futbolu orada bırakmıştı. Futbolun ardından Sao Paulo B Takımı'nı çalıştırmaya başlayan Alex, takımıyla 2.63'lük puan ortalaması yakaladı.
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        Haberler Spor Tottenham oyuncusu Lucas Moura Alex de Souza ile fotoğrafını paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu
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