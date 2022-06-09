Tottenham oyuncusu Lucas Moura Alex de Souza ile fotoğrafını paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu

ALEX DE SOUZA KENDİNİ GELİŞTİRİYOR

Fenerbahçe ile 344 maça çıkan ve kulübüyle 171 gol 145 asistlik performans gösteren, tekniği ile hep bir adım önde olan ve özellikle Türkiye'deki futbolseverlerin yıllarca dikkatle takip ettiği Alex de Souza, sarı lacivertlilerdeki döneminin ardından Brezilya'ya dönmüş ve futbolu orada bırakmıştı. Futbolun ardından Sao Paulo B Takımı'nı çalıştırmaya başlayan Alex, takımıyla 2.63'lük puan ortalaması yakaladı.