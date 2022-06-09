Tottenham oyuncusu Lucas Moura Alex de Souza ile fotoğrafını paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Lucas Moura, eski Fenerbahçeli efsane futbolcu Alex de Souza ile biraraya geldi.
Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'nun tesislerini ziyaret eden Lucas Moura, Sao Paulo altyapısında teknik direktörlük yapan Alex de Souza ile de buluştu.
OYUNCULUĞUNA HAYRANDI
Paylaştığı fotoğrafı "Oyuncu olarak her zaman hayran olduğum ve koç olarak çok umut verici geleceği olan bu kişiyle buluşmak çok güzel." notuyla paylaşan Moura, oldukça etkileşim aldı.