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    • 09.06.2022 17:03
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    • 09.06.2022 17:05
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    Beşiktaş'ta yönetimin görev dağılımı yapıldı! İşte isimler ve yeni görevleri...

    Beşiktaş'ta gerçekleşen olağan genel seçimli kurulda yönetim kurulu üyelerinin görevleri belirlendi. Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığında oluşan görev dağılımında sürpriz yaşanmadı.

    Beşiktaş’ta görev dağılımı!

    Beşiktaş Kulübünde 29 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevleri belirlendi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:

    Ahmet Nur Çebi: Başkan

    Engin Baltacı: İkinci Başkan, Basın Sözcüsü, Hukuk İşleri ve Kulüp Tüm Kurulları ile İlgili İlişkilerden Sorumlu

    Emre Kocadağ: Asbaşkan, Basın Sözcüsü, Futbol Şube Sorumlusu ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu

    Serhan Çetinsaya: Asbaşkan, Yatırımlar, Gayrimenkul İşletme ve Geliştirme Sorumlusu

    Mehtap Mutluşan Ferah: Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu

    Murat Kılıç: Sayman Üye, Mali İşler, Finans ve Bilgi İşlem Sorumlusu

    Celal Aral: Kamu Kurumları ile İlişkilerin Yönetilmesinden Sorumlu

    Umut Tahir Güneş: Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisi Sorumlusu

    Ali Bayrak: Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu

    Bilgehan Cenk Sürmen: Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkileri Sorumlusu

    İbrahim Kemal Barış Dillioğlu: Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesi Sorumlusu

    Seyit Ateş: Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri Sorumlusu

    Umut Şenol: Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkileri Sorumlusu

    Melih Arslan: Voleybol Şube, Proje ve İş Geliştirme Sorumlusu

    Kemal Erdoğan: TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi

    Fırat Fidan: Futbol Akademisi ve Kadın Futboldan Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi

    Enis Ulusoy: Transfer Komitesi Üyesi Sorumlusu

    İbrahim Altınsay: Başkan Danışmanı
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    Haberler Spor Beşiktaş'ta yönetimin görev dağılımı yapıldı! İşte isimler ve yeni görevleri...
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