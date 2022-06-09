Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı'dan Torrent açıklamaları! İşte tazminat bedeli...





"MARCAO DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR FUTBOLCU İÇİN KULÜBE GELEN RESMİ BİR TEKLİF YOK"



Marcao da dahil olmak üzere hiçbir futbolcu için kulübe resmi bir teklif gelmediğini kaydeden Nihat Kırmızı, "Marcao, Galatasaray'ın futbolcusu. Öyle bir satış söz konusu değil. Galatasaray'a gelmiş resmi bir teklif yok. Ama menajerler aracılığıyla bize ulaşan söylemler var. Galatasaray Kulübü'ne gelen herhangi bir teklif yok. Oyuncuya geldiyse bilemeyiz. Çok ciddi ve büyük bir teklif gelseydi, Galatasaray'ın menfaati doğrultusunda değerlendirirdik. Başkan adaylarını da çağırıp, bu teklifi değerlendirelim derdik. Öyle bir teklif gelmediği için, böyle bir gereklilik olmadı. Transfer yapmayı düşünmedik ama çalışmalar yaptık. Hem teknik direktörün hem sportif direktörün bu anlamda çalışmaları var. Yeni başkan geldiği gibi bu çalışmalar teslim edilecek. Kendilerinin de yaptığı çalışmalar vardır. Biz de basından okuyoruz. Transfer çalışması yapılıyor, liste yapılıyor, maliyetler belirleniyor. Ama transfer yapmıyoruz. Bu Torrent'in yaptığı bir çalışma tabii. Yeni hoca gelirse başka bir çalışma yapılabilir. Yeni yönetim kabul ederse, Torrent'i dinlemek isterse, Torrent bu sunuma hazır" diye konuştu.



"TORRENT'İN GÖRÜŞMELERİNDE BEN YOKTUM"



Domenec Torrent ile anlaşılmadan önce yapılan görüşmelerde kendisinin olmadığını söyleyen Nihat Kırmızı, "Torrent ismini Fatih hoca ayrıldıktan sonra duydum. Florya'da ilk defa karşılaştım kendisiyle. O dönemde benim herhangi bir dahlim olmadı. Geldikten sonra Torrent ile beraber çok yoğun çalışmalarımız olmuştu" ifadelerini kullandı.



"YENİ GELEN BAŞKANIMIZA VE YÖNETİME HEPİMİZİN DESTEK OLMASI LAZIM"



Nihat Kırmızı son olarak, hangi başkan ve yönetim gelirse gelsin destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, "Yönetim değişikliği olacak. Yeni gelen başkanımıza ve yönetime hepimizin destek olması lazım. 'Yeni gelen kim olursa olsun, hemen onun hatasını arayalım, altını kazalım, seçim olsun, başka bir yönetim gelsin' kültürü oluştu. Böyle olmaması lazım. Başkanlık için, görev için yanıp tutuşan ekipler oluyor. Galatasaray'ın menfaatine değil zararına olan birçok faaliyette bulunuyor. Bizlerin görevi, Galatasaray başkanının ve yönetiminin yanında olmak. Bizden bir şey isterlerse, ne olursa olsun biz yeni yönetime taraftar olarak, yönetici olarak değil katkıda bulunacağız. Giden gitti, geleni de indirelim mantığı Galatasaray'a zarar vermiştir. Bundan sonrasında inşallah bizler bu mantıkta, bu zihniyette olmadan, yeni yönetime destek olmaya devam edeceğiz. Kim olursa olsun" şeklinde konuştu ve sözlerini noktaladı.

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