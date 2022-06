Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı'dan Torrent açıklamaları! İşte tazminat bedeli...

"TORRENT'İN SERZENİŞİ FATİH HOCAYI HEDEF ALAN BİR SERZENİŞ DEĞİL"



Domenec Torrent'in sezon içerisinde maçların basın toplantılarında serzenişlerde bulunması hakkında görüş bildiren Nihat Kırmızı, "Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. Bizim gibi kulüplerde profesyonelleşmek lazım. Futbol artık bir endüstri haline geldi. Buraları profesyonelleştirmek lazım, kafamızı değiştirmemiz lazım. Galatasaray bizim her şeyimiz. Galatasaray'ı desteklemeye her zaman devam edeceğiz. Torrent'in serzenişi Fatih hocayı hedef alan bir serzeniş değil. Eski takımlarındaki sistemlerini oturtmak ve oradaki profesyonelliği Galatasaray'a kazandırmak istediğini söyledi. Bunlar 1 ayda, 3 ayda, 6 ayda olmuyor. Galatasaray'ın hedefi her zaman başarıdır tabii ki. Biz sadece bir yönetici değiliz, taraftarız aynı zamanda. Taraftar her zaman başarı bekler, Galatasaray başarıya aç bir kulüp. Başarıyı beklemek çok kolay değil. Bunun için yıllar lazım bazen. Torrent'in serzenişinde birçok haklı tarafı var tabii ki. Daha profesyonelleştirilebilirdi geçmişte kulübümüz, özellikle Florya. Çalışanlar sadece Galatasaray'ın çalışanı olabilirdi. Ben ayrıldığım zaman oradaki diğer arkadaşlar da ayrılıyorsa, orada bir problem vardır. 'Benim adamım' anlayışı olur. Bizim dönemimizde gelen arkadaşlar oldu. Biz gittikten sonra işlerini iyi yapıyorlarsa, orada kalmaları lazım. Biz buradayken işleri kötü yapıyorlarsa, bizim dönemimizde de gitmeleri lazım zaten. Bunun adını kurumsallık ve profesyonellik. Buna çok önem verdik" diye konuştu.



TORRENT, 'ÖNÜMÜZDE SENE ÇOK FARKLI OLACAK' DEMİŞTİ



Domenec Torrent'in geldiği dönemde Galatasaray'ın ligdeki durumunun iyi olmadığını kaydeden Kırmızı, şunları söyledi:



"O dönemlerde Torrent yoktu. 'Bu takım benim takımım değil' derken, 'Ben bir transfer dönemi, bir kamp dönemi, bir hazırlık dönemi geçirmedim' demek istiyor. Bazen çevirilerde hatalar olabiliyor. 'Önümüzdeki sene çok farklı olacak' demişti. Bu takıma bazı takviyeler yapıp, bir kamp dönemi geçireceğinin altını çizmişti. Bu takımı tamamen yabancıların üzerine kurma fikrinde de değildi. 'Elimizde zaten iyi olan bir futbolcu grubu var. Bunları takımın iskeleti olarak tutmaya devam edeceğim ve önümüzdeki yıllarda harika bir Galatasaray izleteceğim' diye bir iddiası vardı. Gelen yönetim tabii ki başka bir hocayla çalışma hakkına sahip. 'Ben onlara hedeflerimizi anlatacağım. Elimizdeki transfer listesini ve gönderilmesi düşünülen oyuncu listesini vereceğiz' dedi. Biz gideceğiz ama Torrent, Galatasaray'ın teknik direktörü ve profesyoneli. Mancini dünya çapında bir teknik adam ama Galatasaray'a geldiğinde Galatasaray'dan büyük değildir. Gelen yönetim takdir hakkını kullanacak. Başkan adaylarının sezon devam ettiği dönemdeki hoca açıklamalarını çok yanlış buluyorum. Futbolcuların hepsi insan, arkadaşları, eşleri, dostları var. Haberleri okuyorlar. Bu da performansınızı etkiliyor. Bence Galatasaray o süreçte bu açıklamalardan zarar gördü."