Arsenal ile sözleşmesi biten Alexander Lacazette, Lyon'a geri döndü!

BONSERVİSİ YOK

Lyon forması ile Fransa Ligue 1'de gösterdiği performansın ardından dikkatleri üzerine çeken ve sonrasında Premier Lig ekiplerinden Arsenal'e transfer olan Lacazette, İngiliz ekibinde kaptanlığa kadar yükselmişti. Ay başında sözleşmesi biten Fransız futbolcu, Lyon'a bonservissiz bir şekilde transfer olmuş oldu.