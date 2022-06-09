Arsenal ile sözleşmesi biten Alexander Lacazette, Lyon'a geri döndü!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, eski yıldızı Alexander Lacazette ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
BONSERVİSİ YOK
Lyon forması ile Fransa Ligue 1'de gösterdiği performansın ardından dikkatleri üzerine çeken ve sonrasında Premier Lig ekiplerinden Arsenal'e transfer olan Lacazette, İngiliz ekibinde kaptanlığa kadar yükselmişti. Ay başında sözleşmesi biten Fransız futbolcu, Lyon'a bonservissiz bir şekilde transfer olmuş oldu.
LYON'DA PARLADI
Lyon'daki ilk döneminde 275 karşılaşmada 129 gol 43 asiste ulaşan yıldız isim, İngiltere'ye transferi sonrasında 206 karşılaşmaya çıkmış ve 71 gol 36 asiste ulaşmıştı.
53 MİLYON EURO KAZANDIRMIŞTI
Yıldız forvet, 2017/2018 sezonunun başında Arsenal'e 53 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.