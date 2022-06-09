Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir açıklamalarda bulundu! Kayseri'de neden oynamadığını bilmiyor...

Önümüzdeki sezondan itibaren Barcelona'nın kadrosuna katılacak olan Kayserispor oyuncusu Emre Demir, TRT Spor'da konuştu.
"ÇOK SIKI ÇALIŞTIM"
18 yaşındaki yıldız adayı, kendisini geliştirmek için çok çabaladığını belirterek, "Sezonun ikinci yarısında çalışırken hep Barcelona'yı düşünerek hareket ettim. Oranın zor olacağını biliyorum. Barcelona'ya hazır gitmek istiyorum. Çünkü orada uzun yıllar kalıcı olmak istiyorum. Bu yüzden hem saha içinde hem de saha dışında kendimi geliştirmek zorundayım." ifadelerini kullandı.
Çok heyecanlı olduğunu belirten Emre, "Transferim olduktan sonra Barcelona'yı daha farklı gözle izlemeye başladım. Çünkü 'Acaba ben orada nasıl olurum?' dedim. Kendimi saha içine koyarak izledim. Hedefim her zaman orada kalıcı olmak, başarılı olmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.