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    • Spor
    • 09.06.2022 16:09
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    • 09.06.2022 16:17
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    Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir açıklamalarda bulundu! Kayseri'de neden oynamadığını bilmiyor...

    Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'dan La Liga ekiplerinden Barcelona'ya transfer olan Emre Demir transferine ve Kayseri'deki günlerine dair açıklamalarda bulundu. Emre, Kayserispor'da neden oynamadığını bilmediğini söyledi.

    takvim.com.tr
    Emre Barcelona serüvenine başlıyor!

    Önümüzdeki sezondan itibaren Barcelona'nın kadrosuna katılacak olan Kayserispor oyuncusu Emre Demir, TRT Spor'da konuştu.

    "ÇOK SIKI ÇALIŞTIM"
    18 yaşındaki yıldız adayı, kendisini geliştirmek için çok çabaladığını belirterek, "Sezonun ikinci yarısında çalışırken hep Barcelona'yı düşünerek hareket ettim. Oranın zor olacağını biliyorum. Barcelona'ya hazır gitmek istiyorum. Çünkü orada uzun yıllar kalıcı olmak istiyorum. Bu yüzden hem saha içinde hem de saha dışında kendimi geliştirmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

    Çok heyecanlı olduğunu belirten Emre, "Transferim olduktan sonra Barcelona'yı daha farklı gözle izlemeye başladım. Çünkü 'Acaba ben orada nasıl olurum?' dedim. Kendimi saha içine koyarak izledim. Hedefim her zaman orada kalıcı olmak, başarılı olmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

        KAYSERİSPOR'DA NEDEN OYNAMADIĞINI BİLMİYOR
        Transferi sonrasında Kayserispor'da neden oynamadığını bilmediğini belirten Emre Demir, "Aslında Barcelona benim Kayseri'de oynamamı istiyordu. Ama imzayı attıktan sonra oynatılmadım. Neden bunun olduğunu ben de bilmiyorum. Oynamayı çok istiyordum. Her hafta kendimi hazırlıyordum ama o şans bana bir türlü verilmedi. Neden vermediler ben de bilmiyorum. Sözleşmede oynarsam ekstra bonus paralar alacakları durum da vardı ama yine de kulüpte bana o şans verilmedi." diyerek durumunu anlattı.

        HAYALLERİNİN PEŞİNDE
        8 aydır dil eğitimi aldığının altını çizen Emre, "Oraya gidince bir sıkıntı yaşamayacağımı düşünüyorum. Daha da geliştireceğim. Hayal kurmadan bir şeyi başaramıyorsun. Ben de hayallerim doğrultusunda çalışıyorum." diyerek sözlerini sonlandırdı.

        SÜPER LİG'İN EN GENÇ GOLCÜSÜ
        2019 yılında Kayserispor'un Gençlerbirliği ile karşılaştığı ve 2-1 kaybettiği maçta takımının tek golünü atan Emre, 15 yıl 9 ay 25 gün ile halen Süper Lig'de en erken gol atan isim konumunda bulunuyor. Bu sezon Süper Lig'de 4 maçta oyuna sonradan dahil olan ve toplamda 24 dakika oyunda kalan Emre Demir, gol veya asist katkısı üretemedi.
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        Haberler Spor Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir açıklamalarda bulundu! Kayseri'de neden oynamadığını bilmiyor...
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