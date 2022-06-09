Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir açıklamalarda bulundu! Kayseri'de neden oynamadığını bilmiyor...

KAYSERİSPOR'DA NEDEN OYNAMADIĞINI BİLMİYOR

Transferi sonrasında Kayserispor'da neden oynamadığını bilmediğini belirten Emre Demir, "Aslında Barcelona benim Kayseri'de oynamamı istiyordu. Ama imzayı attıktan sonra oynatılmadım. Neden bunun olduğunu ben de bilmiyorum. Oynamayı çok istiyordum. Her hafta kendimi hazırlıyordum ama o şans bana bir türlü verilmedi. Neden vermediler ben de bilmiyorum. Sözleşmede oynarsam ekstra bonus paralar alacakları durum da vardı ama yine de kulüpte bana o şans verilmedi." diyerek durumunu anlattı.