Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.06.2022 16:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2022 16:50
    ABONE OL

    Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek transfer müjdesini verdi!

    Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde başkan adayı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Altyapıya büyük önem vereceklerini belirten Özbek, transfer müjdesini de taraftarlarla paylaştı.

    Dursun Özbek transfer müjdesini verdi!

    Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak genel kurul için sayılı zaman kalırken, Dursun Özbek seçim öncesinde iddialı konuştu.


    Dursun Özbek'in sözleri şu şekilde:

    "Bütün genel kurul üyelerine şu mesajı veriyorum; Galatasaray kritik bir dönemden geçiyor. Genel kurul üyeleri 30 milyon taraftarımızı temsil ediyor. İradenin sandığa sağlıklı yansıması için seçimlere katılmaları lazım. Kuvvetli irade ile seçilmiş yönetim kendini güçlü hissedip daha iyi hizmet eder. Kim daha iyi hizmet edeceğini beyan ediyorsa onu seçmelerini tavsiye ediyorum. Aslolan Galatasaray diyorsak kulübün menfaatleri ön plana çıkmalı." diye konuştu.

    "Önemli projelerimiz var. Altyapıyla ilgili de önemli projelerimiz var. 3-4 sene gibi bir zamanda 9.5 milyar gibi net bir para kaynağımız olacak. Şu anda hesaplarımız böyle. Bu hesapları kendimiz de yapmıyoruz. Biz çalışıyoruz ama Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın yaptığı fizibilite çerçevesinde bu rakamları buluyoruz. Dolayısıyla bu zaman zarfında Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan 2.6 milyar TL'lik borcumuzu ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        TRANSFERDE MÜJDEYİ VERDİ
        Başkan adaylığı süresinde transfer çalışmaları da yaptıklarını açıklayan Dursun Özbek, "Adaylık süreci transfer konusunda çalışmamızı etkilemiyor. Çalışmalarımızın büyük kısmını tamamladık. Takıma fayda sağlayan oyuncuları kadromuzda tutmak istiyoruz. Eksik mevkilerimiz var. Bu mevkileri de doldurarak önümüzdeki sezonda şampiyonluğu hedefliyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun. Çalışmalarımızı hiçbir şekilde aksatmadık." dedi.

        Galatasaray'ın yarışmacı ve yetiştirici bir takım olması gerektiğini belirten Özbek, "Bizim projelerimiz altyapının yapılanması ve tesisleşmesi yönünde. 30 seneden beridir yeni tesis yapılmamış. Halbuki tesislerin geliştirilmesi gerekirdi. Şunu net şekilde söyleyebiliriz; Galatasaray yarışmacı bir takım, gençlerin de takıma adaptasyonu büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla iki proje birlikte yürümek zorunda. Taraftarlarımız müsterih olsun, Galatasaray'ın geleceğini de en başarılı şekilde kuracağız." diyerek konuşmasını tamamladı.

        İKİNCİ KEZ BAŞKANLIĞA ADAY
        2011 yılında Ünal Aysal'ın yönetiminde yer alarak Galatasaray'da yöneticiliğe başlayan Dursun Özbek, 23 Mayıs 2015 tarihinde 2800 oyla Galatasaray'ın 36. başkanı olmuştu. 3 yıl kulüp başkanlığını sürdüren Özbek, Mustafa Cengiz'e görevi devretmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Spor Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek transfer müjdesini verdi!
            SON DAKİKA