Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek transfer müjdesini verdi!

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak genel kurul için sayılı zaman kalırken, Dursun Özbek seçim öncesinde iddialı konuştu.
Dursun Özbek'in sözleri şu şekilde:
"Bütün genel kurul üyelerine şu mesajı veriyorum; Galatasaray kritik bir dönemden geçiyor. Genel kurul üyeleri 30 milyon taraftarımızı temsil ediyor. İradenin sandığa sağlıklı yansıması için seçimlere katılmaları lazım. Kuvvetli irade ile seçilmiş yönetim kendini güçlü hissedip daha iyi hizmet eder. Kim daha iyi hizmet edeceğini beyan ediyorsa onu seçmelerini tavsiye ediyorum. Aslolan Galatasaray diyorsak kulübün menfaatleri ön plana çıkmalı." diye konuştu.
"Önemli projelerimiz var. Altyapıyla ilgili de önemli projelerimiz var. 3-4 sene gibi bir zamanda 9.5 milyar gibi net bir para kaynağımız olacak. Şu anda hesaplarımız böyle. Bu hesapları kendimiz de yapmıyoruz. Biz çalışıyoruz ama Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın yaptığı fizibilite çerçevesinde bu rakamları buluyoruz. Dolayısıyla bu zaman zarfında Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan 2.6 milyar TL'lik borcumuzu ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.