Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek transfer müjdesini verdi!

"Önemli projelerimiz var. Altyapıyla ilgili de önemli projelerimiz var. 3-4 sene gibi bir zamanda 9.5 milyar gibi net bir para kaynağımız olacak. Şu anda hesaplarımız böyle. Bu hesapları kendimiz de yapmıyoruz. Biz çalışıyoruz ama Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın yaptığı fizibilite çerçevesinde bu rakamları buluyoruz. Dolayısıyla bu zaman zarfında Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan 2.6 milyar TL'lik borcumuzu ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.