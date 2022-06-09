Futbolun efsanesi Puyol’dan TAKVİM'e özel, yetenek ve terbiye konulu açıklamalar





ENERJİNİN BİR GRAMI BİLE DEĞERLİ

Hiç tanımadığı bir yabancıya bile "tanıdık" muamelesi yapan centilmenlik abidesi bir futbol yıldızına ilk soru; "bu kadar sağlam bir savunma oyuncusu olarak nasıl bu kadar zarif kalabildiniz?" Verdiği cevap geçmişteki terbiyenin ve benliğindeki asaletin belgesiydi. "Futbol çok yakından takip edilen ve milyonların izlediği bir spor. Dolayısıyla sadece sahanın içinde değil, saha dışında da örnek bir davranış göstermelisiniz. Sahadaki başarılı performansla bunu tamamlarsanız o zaman örnek olabilirsiniz. Futbolda başarılı olduğunuzda elde edilen şeyler çok cazip görülebilir, saha dışında sizi hedeflerinizden saptırabilecek kafanızı karıştırabilecek çok şey olabilir ama futbolcu olmanın en cazip noktası sahada hissettiğiniz heyecandan başka bir şey değildir." Barcelona'da futbol oynamaya başlamadan önce babasının kendisine verdiği öğütleri hiç unutmamış ve babası Josep Puyol'un öğüdünü yerine getirmeyi ilke edinmiş. "Barcelona Takımı seni üst düzeyde olmadığın için seçmezse hiç sorun değil ama eğer sendeki mücadele ruhunun ve yeteneğinin yüzde yüzünü vermediğin için seçilmezsen seni asla affetmem..." BU yüzde yüzlük performansın bir gramının eksikliğine bile razı olmayan, Barcelona'da efsane olurken dünyada en çok kupa kaldıran bu zarif adamla tanışmak gurur vericiydi. "Futbolcu olmak isteyen çok genç olduğunu biliyorum. Babamın bana verdiği öğüt gibi önemli olan elinden gelenin en iyisini yapmak, sıkı çalışmak ve mücadele ruhunun yüzde yüzünü ortaya koymak." Muhabbette Türkiye'ye döndük. "Türkiye'de futbolun ne kadar tutkulu bir şekilde takip edildiğini biliyorum. Bu çok güzel bir şey. Çünkü sahadaki oyuncular da taraftarların tutkusunu yakından hisseder ve ona göre performansını en üst düzeye çıkarmaya çalışır." Ve harika bir noktaya değindi. "Takımını candan desteklemek normal ama bunu rakip takıma da belli bir saygı çerçevesinde yapmak önemli. Türkiye'ye maçlar için birçok kez geldik. Orada maçlara çıktığımda taraftarların yoğun enerjisini ve destek duygusunu hep hissettim."