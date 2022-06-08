Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da hem sağ bek hem de sol bekte forma giyebilen Jens Stryger Larsen ismi gündeme geldi. Scout ekibinin Danimarka-Avusturya maçında takip ettiği ve olumlu rapor verdiği Larsen için Trabzonspor yönetimi de harekete geçti.
20 GÜN SONRA SERBEST
Bordo-Mavililer kulübü Udinese ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 31 yaşındaki Larsen için menajeri aracılığıyla teması kurdu. Danimarkalı oyuncunun da Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı konuşulurken, Andreas Cornelius'un da bu transfer için gerek duyulması halinde devreye girebileceği belirtiliyor.