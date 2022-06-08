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    Trabzonspor'dan flaş transfer atağı! Udinese'nin yıldız ismi Stryger Larsen'i istiyor

    Trabzonspor hem sağ hem de sol bek oynayabilen Stryger Larsen için atağa kalktı. 31 yaşındaki oyuncunun Udinese ile sözleşmesi bu ay sonunda bitiyor...

    Fırtına’dan Larsen hamlesi

    Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da hem sağ bek hem de sol bekte forma giyebilen Jens Stryger Larsen ismi gündeme geldi. Scout ekibinin Danimarka-Avusturya maçında takip ettiği ve olumlu rapor verdiği Larsen için Trabzonspor yönetimi de harekete geçti.



    20 GÜN SONRA SERBEST
    Bordo-Mavililer kulübü Udinese ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 31 yaşındaki Larsen için menajeri aracılığıyla teması kurdu. Danimarkalı oyuncunun da Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı konuşulurken, Andreas Cornelius'un da bu transfer için gerek duyulması halinde devreye girebileceği belirtiliyor.



    Avusturya Futbol Federasyonu, Danimarka maçını izlemeye gelen kulüplerin listesini yayınladı.
    (Yunus Emre SEL)

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    Haberler Spor Trabzonspor'dan flaş transfer atağı! Udinese'nin yıldız ismi Stryger Larsen'i istiyor
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