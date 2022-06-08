Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da hem sağ bek hem de sol bekte forma giyebilen Jens Stryger Larsen ismi gündeme geldi. Scout ekibinin Danimarka-Avusturya maçında takip ettiği ve olumlu rapor verdiği Larsen için Trabzonspor yönetimi de harekete geçti.