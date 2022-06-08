Fenerbahçe'de 200 milyonluk beklenti

Fenerbahçe'de yeni sezon için geri sayıma geçildi... Sarı-Lacivertliler yeni sezon öncesinde parolayı şampiyonluk olarak belirledi. 8 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de tribünden rekor gelir bekleniyor.
Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de taraftarlar gelecek sezondan bir hayli umutlu... Yıldız transferlere odaklanan Sarı-Lacivertli taraftarların bugün satışa çıkan kombinelere büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
Jorge Jesus sonrası transferde yıldız isimlerle temasa geçen Sarı-Lacivertli Yönetim, kombine satışlarında 200 milyon lira gelir hedefliyor. Kombine satışları, geçen yıldan kombinesi olanlara öncelik verilerek satışa sunuldu. Bu ayın 22'sine kadar kademeli olarak herkese sunulmuş olacak.