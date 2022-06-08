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    • Spor
    • 08.06.2022 14:34
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    • 08.06.2022 14:34
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    Fenerbahçe'de 200 milyonluk beklenti

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de 8 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde parolayı "şampiyonluk" olarak belirledi. Kombineleri satışa çıkaran sarı-lacivertliler tribünden rekor gelir bekliyor.

    Özel Haber | Fenerbahçe’de 200 milyonluk beklenti

    Fenerbahçe'de yeni sezon için geri sayıma geçildi... Sarı-Lacivertliler yeni sezon öncesinde parolayı şampiyonluk olarak belirledi. 8 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de tribünden rekor gelir bekleniyor.

    Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de taraftarlar gelecek sezondan bir hayli umutlu... Yıldız transferlere odaklanan Sarı-Lacivertli taraftarların bugün satışa çıkan kombinelere büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

    Jorge Jesus sonrası transferde yıldız isimlerle temasa geçen Sarı-Lacivertli Yönetim, kombine satışlarında 200 milyon lira gelir hedefliyor. Kombine satışları, geçen yıldan kombinesi olanlara öncelik verilerek satışa sunuldu. Bu ayın 22'sine kadar kademeli olarak herkese sunulmuş olacak.

        Ortalama 3 bin lira 21 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıya sunulacak kombinelerine ne kadar ilgi olacağı merak ediliyor... Fenerbahçe geçen sezon Süper Lig'de inişli-çıkışlı bir grafik çizmesine rağmen yaklaşık 22 bin kombine satışı gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler geçen sezon forma satışından da rekor gelir elde etti.

        Başarıya hasret kalan Fenerbahçe taraftarı geride kalan sezonda 300 bin üzerinde forma satışı gerçekleştirmişti. Sarı-Lacivertli kulüp, sezon sonunda resmi siteden yaptığı açıklamada, "2022 sezonu forma satış adedimiz 300.000'i aştı!" açıklaması yaptı.

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