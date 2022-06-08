Fenerbahçe'de 200 milyonluk beklenti

Ortalama 3 bin lira 21 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıya sunulacak kombinelerine ne kadar ilgi olacağı merak ediliyor... Fenerbahçe geçen sezon Süper Lig'de inişli-çıkışlı bir grafik çizmesine rağmen yaklaşık 22 bin kombine satışı gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler geçen sezon forma satışından da rekor gelir elde etti.