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    • 08.06.2022 15:35
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    • 08.06.2022 15:35
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    Real Madrid'den ses getirecek imza: Luka Modric'in sözleşmesi uzatıldı

    İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Hırvat futbolcusu Luka Modric'in sözleşmesini 30 Haziran 2023'e kadar uzattı. Luka Modric, son 10 sezonda 436 maçta forma giyip, 31 gol ve 73 asist istatistiğiyle oynadı.

    Real Madrid’den ses getirecek imza

    İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Hırvat futbolcusu Luka Modric'in sözleşmesini 30 Haziran 2023'e kadar uzattı.

    LUKA MODRIC'TEN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
    Real Madrid, yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Modric'in sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

    İspanyol takımına 2012 yazında Tottenham Kulübünden gelen Modric, son 10 sezonda 436 maçta forma giyip, 31 gol ve 73 asist istatistiğiyle oynadı.

    Transfer döneminde bu zamana kadar sadece Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'i renklerine bağlayan eflatun-beyazlı kulübün, Monaco'dan 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi de kısa sürede transfer etmesi bekleniyor.

    BALE, GETAFE'YE GİDEBİLİR
    Diğer yandan, Real Madrid ile yollarını ayıran Galli futbolcu Gareth Bale'in Getafe'ye gidebileceği belirtildi.

    Getafe Kulübü Başkanı Angel Torres, Bale'in menajerinin kendileriyle temasa geçtiğini, bu futbolcunun olası transferi için kulüp yönetiminin ve teknik heyetin bilgisinin istendiğini açıkladı.

    Getafe'de Türk futbolcular Enes Ünal ve Okay Yokuşlu forma giyiyor.

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