İspanyol medyasına göre Beşiktaş Sörloth transferini bitiriyor





İSPANYOLLARA GÖRE İŞ BİTTİ!

El Diario Vasco'da yer alan habere göre Siyah- Beyazlılar Norveçli golcü ile yıllık 3 milyon Euro'dan anlaşmaya vardı. Ancak Sörloth'un kiralık olarak forma giymek istemediği belirtildi.