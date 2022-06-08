İspanyol medyasına göre Beşiktaş Sörloth transferini bitiriyor

İSPANYOLLARA GÖRE İŞ BİTTİ!
El Diario Vasco'da yer alan habere göre Siyah- Beyazlılar Norveçli golcü ile yıllık 3 milyon Euro'dan anlaşmaya vardı. Ancak Sörloth'un kiralık olarak forma giymek istemediği belirtildi.
İSPANYOLLARA GÖRE İŞ BİTTİ!
El Diario Vasco'da yer alan habere göre Siyah- Beyazlılar Norveçli golcü ile yıllık 3 milyon Euro'dan anlaşmaya vardı. Ancak Sörloth'un kiralık olarak forma giymek istemediği belirtildi.
VALERİEN İSMAİL ÖZELLİKLE İSTİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmail'in yönetimden Sörloth transferini kamp çalışmalarına kadar bitirilmesini istediği öğrenildi.