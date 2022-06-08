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    İspanyol medyasına göre Beşiktaş Sörloth transferini bitiriyor

    El Diario’nun haberine göre Beşiktaş Sörloth ile yıllık 3 milyon Euro’ya anlaştı. Haberde Siyah-Beyazlı yönetimin bonservis konusunda da Leipzig ile anlaşmaya yakın olduğu yazıldı.

    Sörloth imzaya çok yakın

    Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Weghorst'un Siyah- Beyazlılar'ın teklifini geri çevirdiği Siyah- Beyazlılar'ın da rotayı yeniden Sörloth'a çevirdiği ortaya çıktı. İspanyol medyası da Sörloth'un transferinin bitmesinin an meselesi olduğunu ileri sürdü.



    İSPANYOLLARA GÖRE İŞ BİTTİ!
    El Diario Vasco'da yer alan habere göre Siyah- Beyazlılar Norveçli golcü ile yıllık 3 milyon Euro'dan anlaşmaya vardı. Ancak Sörloth'un kiralık olarak forma giymek istemediği belirtildi.



    BEŞİKTAŞ SATIŞTAN PAY ÖNERDİ
    Beşiktaş'ın Leipzig ile bonservis konusunda pazarlığa devam ettiği ve tarafların anlaşmasının da çok yakın olduğu belirtildi. Beşiktaş yönetiminin Alman kulübüne bonservis ücretinin yanı sıra bir sonraki satıştan da pay önerdiği belirlendi.



        SÖRLOTH BELİRSİZLİK İSTEMİYOR
        Geçtiğimiz günlerde Norveç basınından TV2'ye röportaj veren Sörloth, "Satın alma opsiyonunun süresi doldu. Sezon başından önce takımımın belli olmasını isterim" ifadelerini kullanmıştı.



        VALERİEN İSMAİL ÖZELLİKLE İSTİYOR
        Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmail'in yönetimden Sörloth transferini kamp çalışmalarına kadar bitirilmesini istediği öğrenildi.

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