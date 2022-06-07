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    • Spor
    • 07.06.2022 10:36
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    • 07.06.2022 10:36
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    UEFA Türkiye'yi seçti! Eğitimlerini Türkiye'de alacaklar...

    2022 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacak hakemler, eğitimlerini TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıyor...

    UEFA Türkiye’yi seçti!

    UEFA, 06-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Londra'da düzenlenecek olan 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası hakemlerinin hazırlık merkezi olarak TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni seçti.

    TFF TESİSİNDE GERÇEKLEŞİYOR

    UEFA tarafından seçilen 13 hakem, 25 yardımcı hakem ve 16 Video Yardımcı Hakem tüm hazırlıklarını 04-09 Haziran 2022 tarihlerinde TFF tesisinde gerçekleştiriyor.

    ÖNEMLİ İSİMLER KATILIYOR

    05 Haziran 2022 tarihinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda UEFA tarafından gerçekleşen açılış törenine; UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti, UEFA Hakem Kurulu Üyeleri Dagmar Damkova, Carlos Velasco Carballo, UEFA Hakem Departmanı, MHK Üyesi Murat Ilgaz, TFF Hakem İşleri Departmanı, şampiyonada yer alacak FIFA Hakemleri ve VAR Hakemleri katıldı.

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