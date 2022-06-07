UEFA Türkiye'yi seçti! Eğitimlerini Türkiye'de alacaklar...

UEFA, 06-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Londra'da düzenlenecek olan 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası hakemlerinin hazırlık merkezi olarak TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni seçti.