Göztepe, Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen tarafından satın alınacak. Türk futbolunda ilk...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 19. sırada bitiren ve 1. Lig'e düşen Göztepe, yeni sahibini bekliyor.
Sezonun son haftalarında tüm görevlerini bırakan kulübün çoğunluk hisselerinin sahibi Mehmet Sepil, uzun süren müzakereler sonucunda Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen ile anlaşma sağladı. Ankersen, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu ve tesisleri gezdi.
KARAR UZUN SÜRDÜ
Kulübün satışa çıkarılmasından sonra uzun süre boyunca Göztepe'yi takibe alan Ankersen, son olaraka satın alma kararını verdi.
SATIN ALDIĞI İLK KULÜP DEĞİL
Futbola bolca yatırım yapan Ankersen'in ilk satın aldığı kulüp Göztepe değil. İlk olarak Danimarka'da Midtjyalland'ı satın alan Ankersen, ardından İngiltere liglerinde boy gösteren Brentford'un futbol direktörlüğü görevini yürüttü. Ankersen, kulübü 74 yıl sonra ilk kez Premier Lig'e yükseltme başarısı gösterdi. Ardından görevinden ayrılan Ankersen, Sırp medya patronu Dragon Solak ile birlikte Sports Republic'e geçti. Bu şirket, Southampton'ı Çinli sahibinden satın aldı.