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    • Spor
    • 07.06.2022 09:19
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    • 07.06.2022 09:21
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    Göztepe, Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen tarafından satın alınacak. Türk futbolunda ilk...

    Geçtiğimiz sezon 1. Lig'e geri dönen Göztepe, Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen tarafından satın alınmaya hazırlanıyor. Mehmet Sepil'in kulübü satışa koymasının ardından uzun süredir Göztepe'yi markaja alan Ankersen, nihai kararını verdi...

    Türk futbolunda ilk! Göztepe yeni sahibini bekliyor...

    Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 19. sırada bitiren ve 1. Lig'e düşen Göztepe, yeni sahibini bekliyor.

    Sezonun son haftalarında tüm görevlerini bırakan kulübün çoğunluk hisselerinin sahibi Mehmet Sepil, uzun süren müzakereler sonucunda Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen ile anlaşma sağladı. Ankersen, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu ve tesisleri gezdi.

    KARAR UZUN SÜRDÜ
    Kulübün satışa çıkarılmasından sonra uzun süre boyunca Göztepe'yi takibe alan Ankersen, son olaraka satın alma kararını verdi.

    SATIN ALDIĞI İLK KULÜP DEĞİL
    Futbola bolca yatırım yapan Ankersen'in ilk satın aldığı kulüp Göztepe değil. İlk olarak Danimarka'da Midtjyalland'ı satın alan Ankersen, ardından İngiltere liglerinde boy gösteren Brentford'un futbol direktörlüğü görevini yürüttü. Ankersen, kulübü 74 yıl sonra ilk kez Premier Lig'e yükseltme başarısı gösterdi. Ardından görevinden ayrılan Ankersen, Sırp medya patronu Dragon Solak ile birlikte Sports Republic'e geçti. Bu şirket, Southampton'ı Çinli sahibinden satın aldı.

        TÜRK FUTBOLUNDA BİR İLK OLACAK
        Halen Southampton'daki görevini sürdüren Ankersen, Göztepe ile birlikte Türk futbol tarihindeki ilk yabancı yatırımcı olacak.

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        Haberler Spor Göztepe, Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen tarafından satın alınacak. Türk futbolunda ilk...
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