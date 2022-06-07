Göztepe, Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen tarafından satın alınacak. Türk futbolunda ilk...

SATIN ALDIĞI İLK KULÜP DEĞİL

Futbola bolca yatırım yapan Ankersen'in ilk satın aldığı kulüp Göztepe değil. İlk olarak Danimarka'da Midtjyalland'ı satın alan Ankersen, ardından İngiltere liglerinde boy gösteren Brentford'un futbol direktörlüğü görevini yürüttü. Ankersen, kulübü 74 yıl sonra ilk kez Premier Lig'e yükseltme başarısı gösterdi. Ardından görevinden ayrılan Ankersen, Sırp medya patronu Dragon Solak ile birlikte Sports Republic'e geçti. Bu şirket, Southampton'ı Çinli sahibinden satın aldı.