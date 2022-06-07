Sivasspor 1 yıl daha Rıza Çalımbay ile devam edecek!

2018/2019 sezonu başında Sivasspor'un başına geçen ve geride bıraktığımız sezonun ardından sözleşmesi sona eren Rıza Çalımbay, kulübü ile 1 yıllık yeni sözleşmenin altına imzasını attı.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.
Sivasspor'un hedefli bir takım olduğunu belirten Mecnun Otyakmaz, "Süper Lig'de mücadele ettiğimizden beri hep Avrupa kupalarına katılmak istedik. Bu yolda yılmadan ilerliyoruz. Sivasspor hedefli bir takım. Hocamızın da hedefleri var. Her şey Sivas ve Sivasspor için." şeklinde konuştu. Başkan Otyakmaz, 1 yıllık anlaşmanın Rıza Çalımbay'ın prensibi olduğunu da ifadelerine ekledi.
ÇALIMBAY AVRUPA'DAN ELENMEK İSTEMİYOR
Avrupa'da hedefleri olan ve hemen Avrupa arenasında hemen elenen bir takım olmak istemediklerini belirten Çalımbay, "Son 3 senede çok güzel şeyler yapıldı. Avrupa kupalarına gidildi. Ligde de güzel işler yapıldı. Bu yüzden benim hedefim her zaman ilk 5 olacak. Tabi bunları yapmak kolay değil. Bu sezon kendimizi her türlü hazırlamamız gerekiyor. Çok maç oynayacağız. Avrupa Ligi'nde oynayacağımız play-off maçı bizim öncelikli hedefimiz. Play-Off'u geçtiğimiz taktirde grup maçlarına kalacağız. Tersi olsa konferans liginde gruplara kalacağız. Uzun maçlar oynayacağız. Hem ligi hem de Avrupa'yı birlikte götüreceğiz. Bu yüzden kadromuzu iyi hale getirmemiz gerekiyor. Mutlaka 4-5 tane iyi transfer yapmamız gerekiyor. Bunları da yönetimimizle görüştük. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Avrupa hemen elenmek istemiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Avrupa'da güzel şeyler yapmak istiyoruz. Güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor." dedi.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMIŞTI
Sivasspor'da ikinci dönemini yaşayan Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a karşı galip gelmiş ve kupaya uzanmıştı. Çalımbay, bu başarı ile takımına Avrupa kupalarına katılma şansı kazandırmıştı. Kırmızı beyazlılar ligi ise 10. sırada bitirmişti.