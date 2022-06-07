Sivasspor 1 yıl daha Rıza Çalımbay ile devam edecek!

ÇALIMBAY AVRUPA'DAN ELENMEK İSTEMİYOR

Avrupa'da hedefleri olan ve hemen Avrupa arenasında hemen elenen bir takım olmak istemediklerini belirten Çalımbay, "Son 3 senede çok güzel şeyler yapıldı. Avrupa kupalarına gidildi. Ligde de güzel işler yapıldı. Bu yüzden benim hedefim her zaman ilk 5 olacak. Tabi bunları yapmak kolay değil. Bu sezon kendimizi her türlü hazırlamamız gerekiyor. Çok maç oynayacağız. Avrupa Ligi'nde oynayacağımız play-off maçı bizim öncelikli hedefimiz. Play-Off'u geçtiğimiz taktirde grup maçlarına kalacağız. Tersi olsa konferans liginde gruplara kalacağız. Uzun maçlar oynayacağız. Hem ligi hem de Avrupa'yı birlikte götüreceğiz. Bu yüzden kadromuzu iyi hale getirmemiz gerekiyor. Mutlaka 4-5 tane iyi transfer yapmamız gerekiyor. Bunları da yönetimimizle görüştük. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Avrupa hemen elenmek istemiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Avrupa'da güzel şeyler yapmak istiyoruz. Güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor." dedi.