Anadolu Efes, CSKA Moskova'dan ayrılan Willy Clyburn ile anlaşma sağladı! İşte detaylar...

Eurolig'de şampiyonluğa uzanan ve Türkiye Basketbol Ligi'nde finalde Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk mücadelesi verecek olan Anadolu Efes, flaş bir transfere imzasını attı.
Mavi beyazlılar, gün içerisinde kulübü CSKA Moskova'dan ayrılan Willy Clyburn ile anlaşma sağladığını açıkladı. Yapılan açıklamada anlaşmanın iki yıllık olduğu belirtildi.
DARÜŞŞAFAKA FORMASI GİYMİŞTİ
Bir dönem ligimizde Darüşşafaka forması da giyen Clyburn, sonrasında CSKA Moskova'ya transfer olmuş ve oyununu inanılmaz bir şekilde geliştirerek Avrupa'nın en önemli oyuncularından biri haline gelmişti.
FINAL FOUR'DA MVP OLMUŞTU
CSKA Moskova'nın Anadolu Efes karşısında kupaya uzandığı karşılaşmada 20 sayı 5 ribauntluk performans gösteren Clyburn, Final Four'un en değerli oyuncusu seçilmişti.