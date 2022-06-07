Anadolu Efes, CSKA Moskova'dan ayrılan Willy Clyburn ile anlaşma sağladı! İşte detaylar...

Eurolig'de şampiyonluğa uzanan ve Türkiye Basketbol Ligi'nde finalde Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk mücadelesi verecek olan Anadolu Efes, flaş bir transfere imzasını attı.

Mavi beyazlılar, gün içerisinde kulübü CSKA Moskova'dan ayrılan Willy Clyburn ile anlaşma sağladığını açıkladı. Yapılan açıklamada anlaşmanın iki yıllık olduğu belirtildi.