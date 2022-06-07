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    • Spor
    • 07.06.2022 15:01
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    • 07.06.2022 15:19
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    İtalyanlar Rıdvan Yılmaz’dan vazgeçmiyor! Frankfurt ve Torino'dan Beşiktaşlı yıldız için yeni teklif kapıda…

    Beşiktaş'ın başarılı sol beki Rıdvan Yılmaz için kulüpler sıraya girmiş durumda. Frankfurt'un ilgi gösterdiği Rıdvan için Torino da devrede. İtalyan ekibi, reddedilen 4 milyon Euro teklifi revize edip tekrar Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İtalyanlar Rıdvan’dan vazgeçmiyor!

    Adı bir süredir Frankfurt ve Torino ile anılan Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz transfer manşetlerini süslemeye devam ediyor. İtalyanlar'ın önemli gazetesi Tuttosport, Beşiktaş'ın Torino'nun Rıdvan için yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifi reddettiğini belirtse de tarafların yeniden masaya oturmaya hazırlandığını yazdı.

    SATIŞINA İZİN VERİLMEMİŞTİ

    Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Avrupa transfer piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor… Uzun süredir Alman ekibi Frankfurt ve İtalyan ekibi Torino'nun transfer gündeminde olan ve her iki kulübün de resmi teklif yaptığı Rıdvan için Beşiktaş kulübü ise önerilen rakamları düşük bulmuş ve genç oyuncunun satışına şimdilik izin vermemişti.

    İtalya'nın önemli spor gazetelerinden Tuttosport, Torino'nun Rıdvan Yılmaz'a olan ilgisine yine sayfalarında yer vererek Beşiktaş'ın Çizme ekibinin yapmış olduğu 4 milyon Euro'luk teklifi reddettiğini hatırlattı.

    YENİ TEKLİF YOLDA

    Beşiktaş'ın Torino'nun 4 milyon Euro'luk teklifini geri çevirdiği belirtilse de taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği kaydedilirken, İtalyan ekibinin yeni bir teklifle Siyah-Beyazlılar'ın kapısını çalabileceği kaydedildi.

    Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz için 7-8 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisinin de hatırlatıldığı haberde ise oyuncunun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin Torino için avantaj olabileceğine atıfta bulunuldu.

        Öte yandan Beşiktaş ise hem Frankfurt hem de Torino'nun ısrarla istediği 21 yaşındaki Rıdvan Yılmaz'ın kontratını uzatarak genç sol bekin satışında elini daha da güçlendirmek istiyor.

        BEKLENTİ 7 MİLYON EURO

        Altyapısından yetişen Rıdvan için en az 7 milyon Euro bonservis beklentisi olan Beşiktaş yönetimi, sonraki satıştan pay maddesi ile de satış sözleşmesini güçlendirmeyi hedefliyor.

        Rıdvan Yılmaz'ın ise kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor.

        Rıdvan Yılmaz geride kalan sezonda Beşiktaş forması ile 33 maça çıkmış ve 3 gol atıp, 4 de asist yapmıştı. Rıdvan 6 kez de A Milli Takım formasını giydi.

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        Haberler Spor İtalyanlar Rıdvan Yılmaz’dan vazgeçmiyor! Frankfurt ve Torino'dan Beşiktaşlı yıldız için yeni teklif kapıda…
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