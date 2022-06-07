İtalyanlar Rıdvan Yılmaz’dan vazgeçmiyor! Frankfurt ve Torino'dan Beşiktaşlı yıldız için yeni teklif kapıda…

Öte yandan Beşiktaş ise hem Frankfurt hem de Torino'nun ısrarla istediği 21 yaşındaki Rıdvan Yılmaz'ın kontratını uzatarak genç sol bekin satışında elini daha da güçlendirmek istiyor.

BEKLENTİ 7 MİLYON EURO

Altyapısından yetişen Rıdvan için en az 7 milyon Euro bonservis beklentisi olan Beşiktaş yönetimi, sonraki satıştan pay maddesi ile de satış sözleşmesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Rıdvan Yılmaz'ın ise kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor.

Rıdvan Yılmaz geride kalan sezonda Beşiktaş forması ile 33 maça çıkmış ve 3 gol atıp, 4 de asist yapmıştı. Rıdvan 6 kez de A Milli Takım formasını giydi.