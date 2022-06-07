İtalyanlar Rıdvan Yılmaz’dan vazgeçmiyor! Frankfurt ve Torino'dan Beşiktaşlı yıldız için yeni teklif kapıda…

Adı bir süredir Frankfurt ve Torino ile anılan Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz transfer manşetlerini süslemeye devam ediyor. İtalyanlar'ın önemli gazetesi Tuttosport, Beşiktaş'ın Torino'nun Rıdvan için yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifi reddettiğini belirtse de tarafların yeniden masaya oturmaya hazırlandığını yazdı.
SATIŞINA İZİN VERİLMEMİŞTİ
Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Avrupa transfer piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor… Uzun süredir Alman ekibi Frankfurt ve İtalyan ekibi Torino'nun transfer gündeminde olan ve her iki kulübün de resmi teklif yaptığı Rıdvan için Beşiktaş kulübü ise önerilen rakamları düşük bulmuş ve genç oyuncunun satışına şimdilik izin vermemişti.
İtalya'nın önemli spor gazetelerinden Tuttosport, Torino'nun Rıdvan Yılmaz'a olan ilgisine yine sayfalarında yer vererek Beşiktaş'ın Çizme ekibinin yapmış olduğu 4 milyon Euro'luk teklifi reddettiğini hatırlattı.
YENİ TEKLİF YOLDA
Beşiktaş'ın Torino'nun 4 milyon Euro'luk teklifini geri çevirdiği belirtilse de taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği kaydedilirken, İtalyan ekibinin yeni bir teklifle Siyah-Beyazlılar'ın kapısını çalabileceği kaydedildi.
Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz için 7-8 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisinin de hatırlatıldığı haberde ise oyuncunun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin Torino için avantaj olabileceğine atıfta bulunuldu.