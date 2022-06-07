Ozan Tufan için Hull City ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, kulübe flaş bir Mesut Özil teklifi yaptı!

Fenerbahçe yönetiminin bir süredir kadro dışı olan Ozan Tufan'ın transferi için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü Hull City ile yaptığı transfer görüşmesinde Sarı-Lacivertliler'in bir başka kadro dışı olan futbolcusu Mesut Özil'in ismi de sürpriz bir şekilde gündeme geldi.
Fenerbahçe'de 24 Mart 2022 tarihinde kadro dışı kalan Ozan Tufan rotasını yeniden İngiltere'ye çevirdi. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını kiralık olarak İngiliz ekibi Watford'da geçiren ardından ise geri döndüğü Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan, Sarı-Lacivertli takımda gelecek sezonun planlamasında yer almayınca kendisine kulüp aramaya başlamıştı.
ACUN ILICALI DEVREYE GİRMİŞTİ
Türkiye'den Beşiktaş, Başakşehir gibi kulüplerin devrede olduğu Ozan kariyerini yurt dışında sürdürmek isterken, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, 26 yaşındaki futbolcu için resmen devreye girmişti.
Ozan Tufan ve menajeriyle masaya oturan Hull City kulübünün yetkililerinin deneyimli orta saha oyuncusu ile her konuda anlaştığı ve ardından da bonservis konusunu çözmek için Fenerbahçe ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.
SÜRPRİZ ÖNERİ
Ozan Tufan'ın bonservisi için Fenerbahçe yönetimi ile görüşen Hull City yetkililerine bu toplantıda Sarı-Lacivertliler'den ise sürpriz bir öneri geldi.
Fenerbahçe yönetiminin, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile yakın arkadaşlığı bulunan ve şu an Sarı-Lacivertli takımda kadro dışı olan Mesut Özil'i de Ozan için yapılan görüşmede İngiliz ekibine bonservis bedeli olmadan önerdiği iddia edildi.
GÖRÜŞME OZAN İÇİN
Hull City cephesinin ise bu görüşmede sadece Ozan Tufan ile ilgili konuları görüştüğü ve Mesut Özil'in transferi hakkında bir tasarrufları olmadığını kaydettiği belirtiliyor.
Hull City ile anlaşan Ozan Tufan ise bir an önce iki kulübün bonservis konusunu çözüme kavuşturmasını ve yeni kulübünün formasını sırtına geçirmeyi bekliyor.