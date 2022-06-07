Ozan Tufan için Hull City ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, kulübe flaş bir Mesut Özil teklifi yaptı!

SÜRPRİZ ÖNERİ

Ozan Tufan'ın bonservisi için Fenerbahçe yönetimi ile görüşen Hull City yetkililerine bu toplantıda Sarı-Lacivertliler'den ise sürpriz bir öneri geldi.

Fenerbahçe yönetiminin, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile yakın arkadaşlığı bulunan ve şu an Sarı-Lacivertli takımda kadro dışı olan Mesut Özil'i de Ozan için yapılan görüşmede İngiliz ekibine bonservis bedeli olmadan önerdiği iddia edildi.

GÖRÜŞME OZAN İÇİN

Hull City cephesinin ise bu görüşmede sadece Ozan Tufan ile ilgili konuları görüştüğü ve Mesut Özil'in transferi hakkında bir tasarrufları olmadığını kaydettiği belirtiliyor.

Hull City ile anlaşan Ozan Tufan ise bir an önce iki kulübün bonservis konusunu çözüme kavuşturmasını ve yeni kulübünün formasını sırtına geçirmeyi bekliyor.