Basketbolcu Furkan Korkmaz milli takım hakkında açıklamalarda bulundu

"HEP HAZIR OLACAĞIM"

Milli takımın kendisi için önemini anlatan Furkan, "Çok yoğun ve önemli bir yaz olacak. Milli takımın benim için anlamı çok derin. Bu yüzden sezon ne kadar uzun olursa olsun ihtiyaç duyulduğunda milli takım için hep hazır olacağım." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda potansiyelli oyuncuların olduğuna değinen Furkan, şunları kaydetti:

"Kadroda potansiyelli isimlerin bulunmasının ülkemiz için çok gurur verici bir tablo olduğunu düşünüyorum. Çok genç ve yetenekli bir jenerasyona sahibiz. Ayrıca tecrübeliyiz. NBA'den birçok oyuncumuz mevcut. Avrupa'nın en üst seviyesinde mücadele eden oyuncularımız da bulunuyor. Potansiyelimiz var ve bu potansiyelimizi sahada gösterecek güce de sahibiz. Günün sonunda takım olarak potansiyelimiz yüksek ve önemli başarılar elde edebiliriz. Ancak en önemli şey takım olarak oynayabilmek ve herkesin performansını mümkün olduğunca sahaya yansıtabilmesi. Yetenekli ve birlikte oynamayı seven oyunculardan oluşan gerçek bir takımız. İşin sırrı bu olacak."