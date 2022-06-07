Litvanya - Türkiye CANLI MAÇ İZLE! Milli maç Litvanya - Türkiye maçı canlı izle bedava şifresiz kesintisiz! TRT 1 Naklen yayın!

Litvanya ile Türkiye 2022-2024 UEFA Uluslar Ligi 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Litvanya-Türkiye maçı, Lff Stadyum'unda oynanıyor. Litvanya-Türkiye maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz. İşte Litvanya - Türkiye CANLI MAÇ İZLE! Litvanya - Türkiye maçı canlı izle bedava şifresiz kesintisiz! TRT 1 Naklen yayın!
Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başkent Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda oynanacak Litvanya-Türkiye maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simovic yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
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Litvanya - Türkiye 11'ler
Litvanya (Muhtemel): Setkus, Baravykas, Satkus, Utkus, Barauskas, Megelaitis, Slivka, Novikovas, Golubickas, Lasickas, Klimavicius
Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Halil Dervişoğlu, Doğukan Sinik, Serdar Dursun.