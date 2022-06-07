Litvanya - Türkiye CANLI MAÇ İZLE! Milli maç Litvanya - Türkiye maçı canlı izle bedava şifresiz kesintisiz! TRT 1 Naklen yayın!

Kuntz yönetiminde 8. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 8. maçına Litvanya karşısında çıkacak. Milli Takımımız, Kuntz ile çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 18 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü. Ay Yıldızlılar, 2022'de ise 4. kez sahaya çıkacak. Milliler, bu yıl oynadıkları 3 mücadelede 2 yenilgi ve 1 galibiyet elde etti.