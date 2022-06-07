Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.06.2022 19:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2022 19:19
    ABONE OL

    Litvanya - Türkiye CANLI MAÇ İZLE! Milli maç Litvanya - Türkiye maçı canlı izle bedava şifresiz kesintisiz! TRT 1 Naklen yayın!

    Litvanya Türkiye maçı için heyecanlı geri sayım sona erdi. Başkent Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda oynanacak Litvanya - Türkiye maçını Novak Simovic yönetecek. Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 8. maçına bu akşam Litvanya karşısında çıkacak.  Litvanya-Türkiye maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz. İşte Litvanya - Türkiye Canlı Maç izle ekranı!

    takvim.com.tr
    Litvanya - Türkiye CANLI MAÇ İZLE!

    Litvanya ile Türkiye 2022-2024 UEFA Uluslar Ligi 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Litvanya-Türkiye maçı, Lff Stadyum'unda oynanıyor. Litvanya-Türkiye maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz. İşte Litvanya - Türkiye CANLI MAÇ İZLE! Litvanya - Türkiye maçı canlı izle bedava şifresiz kesintisiz! TRT 1 Naklen yayın!

    Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Başkent Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda oynanacak Litvanya-Türkiye maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simovic yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

    MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    Litvanya - Türkiye 11'ler

    Litvanya (Muhtemel): Setkus, Baravykas, Satkus, Utkus, Barauskas, Megelaitis, Slivka, Novikovas, Golubickas, Lasickas, Klimavicius

    Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Halil Dervişoğlu, Doğukan Sinik, Serdar Dursun.

        Kuntz yönetiminde 8. maç

        Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 8. maçına Litvanya karşısında çıkacak. Milli Takımımız, Kuntz ile çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 18 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü. Ay Yıldızlılar, 2022'de ise 4. kez sahaya çıkacak. Milliler, bu yıl oynadıkları 3 mücadelede 2 yenilgi ve 1 galibiyet elde etti.

        Tanıdık isim Novikovas

        Maçın ardından grupta 14 Haziran'da İzmir'de konuk edeceğimiz teknik direktör ValdasIvanauskas'ın ekibinin en dikkat çeken oyuncusu ise Arvydas Novikovas... Novikovas, geride bıraktığımız sezonu Erzurumspor'da tamamladı. Yeni sezonda Samsunspor'da kariyerine devam edecek 31 yaşındaki hücum oyuncusu, ülkesi adına 79 karşılaşmada attığı 12 golle, şu anki aday kadro içerisindeki en skorer isim konumunda yer alıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Spor Litvanya - Türkiye CANLI MAÇ İZLE! Milli maç Litvanya - Türkiye maçı canlı izle bedava şifresiz kesintisiz! TRT 1 Naklen yayın!
            SON DAKİKA