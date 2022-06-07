Kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen Bruno Alves futboldan kopamadı! İşte yeni görevi...

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklayan 40 yaşındaki Bruno Alves, Yunanistan ekibi AEK'nın spor direktörü olarak göreve başladı.
YENİ GÖREVİNE BAŞLADI
Kariyerinin son dönemlerinde Apollon Smyrnis forması giyen Alves, yine Yunanistan'da kalarak başka bir görevi üstlenmiş oldu. Futbolculuk döneminde mevkisinde gösterdiği performansla alkış toplayan Portekizli ismin yeni görevinde neler yapacağı merak konusu...
Porto forması ile 4 kez Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşayan Alves, Fenerbahçe, Cagliari, Zenit, Glasgow Rangers gibi kulüplerin formalarını da terletmişti.