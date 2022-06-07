Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu: "Mancini'ye, De Zerbi'ye gel desek gelirler"

"GENÇ, ŞAMPİYONLUĞA SUSAMIŞ İYİ BİR KADRO KURACAĞIZ"

Eşref Hamamcıoğlu, futbolda şampiyonluğa oynayan genç bir kadro kuracaklarını dile getirdi.

Gelecek vadeden futbolcuları transfer edeceklerini aktaran Hamamcıoğlu, "Şunun garantisini verebiliriz, genç, şampiyonluğa susamış iyi bir kadro kuracağız. Galatasaray mücadele edecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bütün branşlarda bu şekilde olacak. Yerli ve yabancı istikbal vadeden gençler alacağız." ifadelerini kullandı.

Kulübün içinde bulunduğu durumu hem üyelere hem de taraftarlara doğru bir şekilde anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette taraftarımız coşkulu, rekabet edici, yarışmacı bir takım bekleyecek. Biz bundan hiçbir zaman imtina etmiyoruz. Bizim de 2023'te şampiyonluğa oynayacak bir futbol takımı ve diğer branşlarda da son derece başarılı olmasını arzu ettiğimiz takım hedefimiz var. Bundan en ufak şaşmamız yok. Ancak Galatasaraylılar bizden 'A futbolcusunu, B futbolcusunu getireceğiz.' diye bir heyecan bekliyorlarsa bu çok doğru olmaz. Çünkü emin olun şu anda Galatasaray'ın öncelikleri çok farklı. Galatasaray bu seçimde bir varoluş mücadelesi veriyor. Her şeyden önce değerli taraftarlarımızın bu bilinçte olması lazım. En büyük hedefimiz de Cumhuriyetin 100. yılında, 2023'te tüm branşlarda en üst düzeydeki başarıyı sağlamak olacaktır."

"AYSAL VE KIRAÇ, BENİ VE EKİBİMİ DESTEKLİYOR"

Eşref Hamamcıoğlu, kulübün eski başkanlarından Ünal Aysal ve camianın önde gelen isimlerinden İnan Kıraç ile çok sık görüştüklerini anlatarak, "Galatasaray camiası sadece spor kulübünden oluşmuyor. Vakıflarımız, derneklerimiz, lise, üniversite var. Ben de buralarda aktif olan biriyim. Onlar da benimle aynı fikirde. Bu seçim Galatasaray için çok önemli. Bu olağanüstü bir seçim. Beni ve ekibimi destekliyorlar." açıklamasını yaptı.

Rakibi Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesi durumunda Galatasaray Sportif AŞ'de görev vereceğini açıkladığını iş insanı Erden Timur'un sarı-kırmızılı kulübe şu ana kadar önemli katkılar sağladığını aktaran Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Erden Timur değerli bir Galatasaraylı. Bu zamana kadar maddi faydalar sağlamış, stadın isim hakkı sponsoru olmuş, basketbol şubesini yönetiyor. Değerli bir arkadaşımız ancak Galatasaray'da normalde kampanyayı, üyelerle iletişimi, seçim propagandasını başta başkan olmak üzere seçime girenler yapar. Şimdi Erden Timur hiçbir kurulda değil. Dolayısıyla hangi rolü üstlenerek bu kampanyayı yürütüyor, anlamıyorum. Tahminim rekabet içinde olduğumuz Sayın Dursun Özbek ve arkadaşları, bazı eksikleri Erden Timur üzerinden giderebileceklerini zannettikleri için böyle bir yol seçti."