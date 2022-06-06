Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe ile olan gerginlik ve transfer hakkında konuştu



"BİZLE İSMİ ZİKREDİLEN OYUNCULAR KULÜP GÜNDEMİNDE DEĞİL"

Ağaoğlu, transfer edilecek oyuncular konusunda isim netleştirmediklerini belirterek, "Daha Avrupa'da transfer penceresi açılmadı. İzleme ekipleri raporlarını teknik kadroya ulaştırdılar. Teknik kadrolar üzerinde çalışıyorlar. İşin bir de finansal tarafı var. Kulüplerin yönetimleri ve finans departmanları gerekli çalışmaları yapacaklar. Ayıracakları bütçeler ne olacak, onlar da hangi mevkilere ve nasıl bir bütçe içerisinde takviye yapacakları konusunda veya satacakları oyuncularla ilgili olarak tam olarak netleştirmiş sayılmazlar. Tabiii ki plan ve programını yaptı ama daha kimse pazara çıkmadı. Transfer penceresi de açılmadan bu kadar yoğun transfer konuşmalarının da gündemde olması emin olun sağlıklı değil. Ortaya 10 tane oyuncu ismi atılıyor, her gün bir başka oyuncu transfer ediliyor. Anlaşmada son noktaya gelindi, ufak tefek pürüzler kaldı falan filan... Bizle alakalı olarak ismi zikredilen 2-3 oyuncuyla beraber sözleşmede son noktaya gelinmesini bırakın o oyuncular Trabzonspor Kulübü'nün gündeminde dahi değil. Taraftarın heyecanını da üst noktada tutmak için sürekli gündemde tutulan bir konu ama spekülasyona da çok açık bir konu" ifadelerini kullandı.



"ÇOK FARKLI TRANSFERLER BEKLENİLMESİN"

Başkan Ağaoğlu, gelecek sezon kadroyu geniş tutma ihtiyacını ve taraftarların kadroya yıldız oyuncu görme beklentisi hakkında ise "Sürpriz herkes için sürpriz olur. Bakarsınız sizin yapınız ve ekonomik şartlarınıza çok uygun bir oyuncu size de çok katkı vereceğinize inandığınız bir oyuncuyla her an karşılaşabilirsiniz. Bu yönetim için de sürpriz olur. Herkes için, medya için, taraftar için de sürpriz olur. Şampiyon oldunuz, şampiyon liginde Play-off oynayacaksınız, gruplara kalma şansınız bir hayli yüksek ve hemen hemen de bizimle aynı kalibrede takımlarla Play-off maçı oynayacağız. Şampiyonlar liginde oynayacağımız için veya şampiyon olduk diye önümüzdeki sene de aynı iddiamızı sürdüreceğiz diye çok farklı transferler beklenilmesin. Trabzonspor'un geçmişte uygulamış olduğu transfer politikası neyse o politikanın bir benzeri uygulanacak. Tabii ki kadroyu biraz daha alternatifli ve geniş tutmak zorundayız. Avrupa'da mücadele edeceğiz, Süper Lig'de mücadele edeceğiz, Aralık ayından itibaren Türkiye Kupası maçları oynanmaya başlanacak. Geçtiğimiz seneye kıyasla biraz daha alternatifli ve geniş kadroya ihtiyacımız var. Beni tanıyan herkes Trabzonspor'un yıldız futbolcu değil de Trabzonspor'a verim verecek, Trabzonspor'da performans gösterecek ve Trabzonspor'un mücadele gücüne güç katacak oyunculara ihtiyacı var. Bugün yıldız futbolcu dediğinizde kimi kaça alacaksınız? Trabzonspor kulübü 10-15 milyon Euro bonservis bedeli veya bir oyuncuya 3-4 milyon Euro maaş verebilecek finansal yapıya sahip bir takım değil. Bu bizim için dezavantaj gibi görünen bu durumu mücadele gücümüzü artırarak ve camianın dinamiklerini kullanarak bu açığı kapatmak düşüncesinde olan bir kulübüz. Bir anlamda da bu sene şampiyonluğun gelmesi de bütün bu öğelerin bir araya gelmesiyle mümkün oldu. Taraftar tarafında nasıl algılanacak ve değerlendirilecek bilemiyorum ama çok uzun ve titiz çalışmalar neticesinde gerçekleşen transferler olacaklar bunlar." değerlendirmesinde bulundu.



"HAMSIK'İN DÖVMELERİ ARASINDA 61'İN OLMASI GÜZEL BİR ŞEY"

Trabzonspor'un içinde olduğu ekonomik dezavantajlara rağmen camianın birlikteliğiyle şampiyonluğa ulaşıldığını ve Marek Hamsik'in hayatının ilk şampiyonluğunu yaşadığı şehrin plakası olan 61 sayısını dövme yaptırmasını değerlendiren Ağaoğlu, şunları dedi:

"Finansal olarak baktığınız zaman diğer kulüplerin çok çok gerisindeyiz. Avrupa kulüplerini bırakın bugün Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın gelirlerinin 4'te, 5'te birine sahip olan bir kulübüz. Burada o birliktelik, takım ruhu ve aynı ülkü ve ilke doğrultusunda hareket edecek bir yapıya ihtiyacınız var. Bunu sadece oyuncu olarak düşünmek pek doğru olmaz. Hocanızla, yönetiminizle, yönetim çevrenizle, kurullarınızla, önceki dönem başkanlarınız, asbaşkanlarınız, yöneticileriniz ve tüm camia olarak aynı ilke doğrultusunda mücadele ettiğiniz taktirde ancak o aradaki mesafeyi kapatıp başarıyı yakalayabilirsiniz. Şu anda geçtiğimiz sezon bunun en güzel örneğini verdik. Netice itibariyle Hamsik de bir profesyonel ve bir oyuncu. Ne için geldiğini, nereye geldiğini, yapması gerekenleri biliyordu. Bu birliktelik ruhu zaten bizi zirveye taşıdı ve şampiyonlukla taçlandırdı. Bu pek o kadar garipsenecek bir durum değil aslında. Olması gereken ve üzerinde çalıştığımız şey buydu zaten. Dövme kültünü pek fazla bilmediğim için ama herhalde önem arz eden bir şey. Vücudunda o kadar çok dövme var ki. 61'in de orada yer alması güzel bir şey tabiii ki."



"CAMİANIN SABRI OLMASAYDI ŞAMPİYONLUK HAYALDEN ÖTEYDİ"

4 yıllık görev süresinde çok sayıda doğru olduğuna inandığı ve 'keşke yapmasaydım' dediği anlar yaşadığını anlatan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkisi de oldu tabii ki ama 'en doğru karar buydu' diyebileceğim bir şey yok. Zaten doğrular bir araya geldiği zaman olay şekillenebiliyor. Tek doğruyla bir noktaya gelebilmeniz mümkün değil. Tabii burada ekonomik disiplin, sportif disiplin, idari disiplin programları ve onun ötesinde en önemli şey belki de bu senenin genelinde söylersek bütün camianın tek yürekle hareket etmesiydi. Bunu sürekli vurguluyorum çünkü bir araya geldiğimiz zaman bütün güçlerimizi birleştirdiğimiz zaman neleri başarabileceğimizi bu sene ispat ettik. Buna paralel olarak da geçtiğimiz 4 yıllık süreç içerisinde camianın belki de hiçbir yönetime veya başkana göstermediği sabrı ve desteği gördük biz. Bu çok önemliydi. Camianın o sabrı ve o desteği arkamızda olmasaydı zaten bugün şampiyonluğu yakalamamız bizim hayalcilikten de öte bir şey olurdu. Bütün doğrular bir araya geldiği için zaten bugün bu noktaya geldik ama bunların çerisinde özellikle birisini seçin derseniz herhalde en doğru olan camiayı birleştirmemiz, camiayı plan ve programlarımıza inandırmamız, onların bize olan güveni, güvenle birlikte gösterdikleri sabır ve destek."



"SÖRLOTH TRANSFERİ ELEŞTİRİ ALMIŞTI, GİDİNCE KEŞKE GİTMESEYDİ DENİLDİ"

2019 yılında Alexander Sörloth transfer edildiğinde kamuoyundan çok fazla eleştiri aldıklarını ancak zamanla doğru bir hamle yaptıklarının anlaşıldığını söyleyen Ağaoğlu, "Keşke yapmasaydım' dediğimiz çok şey var. Netice itibariyle olumsuz olan her şey için 'keşke yapmasaydım' diyebilirim. Neticesi olumsuz olan kamuoyu tarafından bilinen şeyler ve bilinmeyen kendi içimizde izole ettiğimiz konular da var ama neticesi olumlu olmayan veya verimli olmayan her şeyde keşke onu öyle değil de daha farklı yapsaydık. Bunu siz de söyleyebilirsiniz kendi iş hayatınızda. Mesela yapmış olduğunuz her transferi takıma katkı sağlasın diye yapıyorsunuz. Basit bir örnek vereyim. Sörloth geldiğinde sözleşme imzalanacağı zaman çok ciddi şekilde eleştirilen bir transferimizdi ama aradan 1-2 ay süreç geçtikten sonra 'iyi ki geldi, iyi transfer', gittiği zaman da 'keşke gitmeseydi, niye gitti' denilen bir transferdi. Bu tür konularda başarıyı yakaladığınız yerde aynı zamanda çeşitli faktörlerin devreye girmesiyle yapmış olduğunuz bir transferden istediğiniz verimi alamayabiliyorsunuz. Halbuki hemen hemen hepsi aynı kriterler çerçevesinde gerçekleştirilen transferler ama psikolojik olarak oyuncunun uyumsuzluğu söz konusu olabiliyor. Diğer taraftan dönüp baktığınız zaman performans olarak veya oyun sisteminden kaynaklanan bir uyumsuzluk söz konusu olabiliyor ve oyuncudan verim alamayabiliyorsunuz. Bütün iyi niyetinizle ve pozitif çalışmalar neticesinde yapmış olduğunuz o transfer olumsuz bir transfer olarak değerlendiriliyor. Ama olumsuz olarak değerlendirilmesine rağmen yola çıkış şekliniz, kulübe, takıma katkı sağlayacağına inandığınız bir transferin birdenbire olumsuz bir şeye dönüşmesi. Orada da keşke diyorsunuz ama 'keşke'ye giden süreç içerisinde de yola çıkış parametreleriniz doğru olduğu için yapmış olduğunuz hata da ne kadar ciddi bir hata olarak değerlendirilir bilemiyorum ama her beklediğiniz olumlu neticeyi alamadığınız yerde 'keşke'yi zaman zaman söylüyorsunuz. 4 yıllık süreç içerisinde herhalde bir hayli olmuştur" şeklinde konuştu.



"TEKLİFLER GELSİN, GÖRÜP DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Ağaoğlu, takımın yıldız oyuncularından Uğurcan Çakır ve Ahmetcan Kaplan hakkındaki transfer iddiaları ve gelecek muhtemel tekliflerde rakamı yüksek tutacaklarını konusunda, "Taban ücret şudur desem bu çok güzel şekilde gidecek ilgilenen takımların eline geçecek. Ticarette rakam verilmez. Bu işin bir de ticari tarafı var. Kulübün menfaatleri doğrultusunda kafamızda belirlediğimiz bir rakam var ama bunu piyasaya telaffuz edeceğimiz bir rakam değil. Teklifler gelsin, görüp değerlendireceğiz. Tabii ki oyuncularımızın bir değeri var ve bunun altında bir teklifle karşılaşırsak fazla düşünmeden geri çeviriyoruz. Diğer taraftan oyuncuyu gönderdiğiniz zaman oyuncunun yerini dolduracak olan oyuncuya ödeyeceğiniz bedel de aynı şekilde belirleyici oluyor. Hemen hemen aynı veya yüzde 30-40'larda bir farkla onun yerine bir oyuncu koyma ihtiyaç hasıl olursa o zaman oyuncuyu neden gönderiyorsunuz? Oyuncuyu gönderdikten sonra diğer oyuncuyu aldığınız zaman bütün kriterler, parametreler yerine otursa da zaman zaman uyumsuzluk söz konusu olabiliyor. O zaman yüzde 30-40 hatta yüzde 50 fark için dahi bu riski neden alıyorsunuz? Öyle bir transfer söz konusu olduğu zaman bunlar göz önünde bulundurulacak veya değerlendirilmeye alınacak konular" değerlendirmesinde bulundu.



"TÜRK FUTBOLU EKONOMİK ANLAMDA İÇLER ACISI"

Trabzonspor'un altyapıdan yetişen yıldızlarından Yusuf Yazıcı'nın Fransız ekibi Lille'e transfer edildiği dönemde dünya futbol ekonomisinin daha iyi durumda olduğunu belirten Ağaoğlu şöyle konuştu:

"Bu işin bir de ticari tarafı var. Yusuf Yazıcı'nın transferi gerçekleştiği zaman pandemi öncesinde dünya futbolunun ekonomisi hangi noktadaydı? Arada ciddi bir pandemi süreci yaşandı ve şu anda dünya, Avrupa hatta Türk futbolu hangi noktada? Türk futbolu ekonomik anlamda zaten şu an içler acısı bir durumda. Türk futbolunun ekonomik anlamda hangi noktada olduğunu değerlendirmek lazım. Yusuf Yazıcı transferi gerçekleştiğinde Avrupa futbolunda çok ciddi rakamların telaffuz edilip gerçekleştirildiği bir süreçti ama bugün hemen hemen bütün liglerde 2019 yılına kıyasla baktığınızda yüzde 50-60 oranında gelir gerilemesi var."



"HOCAMIZIN YETKİSİNDE"

Ağaoğlu, yeni sezonda altyapıdan kadroya dahil edilecek oyuncular konusunda ise, "Bu sorunun birinci muhatabı hocamız. Kendi kadro planlaması içerisinde altyapıdaki oyuncularımızı ne şekilde değerlendireceği hocamızın yetkisi ve sorumluluğunda. Bu soruya herhangi bir şekilde cevap vermem doğru olmaz. Transfer edilecek oyuncunun kadroda yer alıp almayacağına da" dedi.



"STADYUMUN İSMİYLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Medical Park Stadyumu'nun ismi, forma göğüs ve forma sırt sponsorlukları için görüşmelerin sürdüğünü açıklayan Ağaoğlu, "Bu haziran ayının sonuna kadar göğüs ve sırt sponsorlukları neticelenecek. Stadyumum isim sponsorluğuyla alakalı görüşmeler devam ediyor. Biraz daha yüksek bir rakam. Bugünün ekonomisi bundan 3-5 sene öncesinin ekonomisi değil. Global olarak dünya ekonomik ve finansal anlamda çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Biraz daha yüksek bir rakam olduğu için biraz daha uzun zaman alabilir ama göğüs ve sırt sponsorluğu bu ayın sonuna kadar neticelenir" diye konuştu.