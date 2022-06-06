Şili'den flaş Alexis Sanchez iddiası! En iyi teklif Galatasaray'dan

EN İYİ TEKLİF GALATASARAY'DAN

'En Cancha'nın haberine göre İtalya'dan ayrılma kararı alan Alexis Sanchez'e şu ana kadar en iyi teklif Galatasaray'dan geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın 2 yıllık teklif yaptığı ve ekonomik anlamda da tecrübeli forveti memnun edecek bir rakamı gözden çıkardığı vurgulandı.

En Cancha haberinde ayrıca, Alexis'e La Liga'nın güçlü ekibi Sevilla'nın da talip olduğunu ve 33 yaşındaki futbolcunun ilk tercihinin İspanya'ya dönmek olduğunu belirtti.