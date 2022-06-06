Şili'den flaş Alexis Sanchez iddiası! En iyi teklif Galatasaray'dan

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak genel kurula artık sayılı günler kala heyecan artıyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın seçim gündemine rağmen yurt dışından transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.
İtalyan basını bir süredir Galatasaray'ın Inter formasını giyen Alexis Sanchez ile ilgilendiğini iddia ediyordu. Bugün Şili'den gelen bir iddia ise olayın boyutunu farklı bir yere taşıdı.
EN İYİ TEKLİF GALATASARAY'DAN
'En Cancha'nın haberine göre İtalya'dan ayrılma kararı alan Alexis Sanchez'e şu ana kadar en iyi teklif Galatasaray'dan geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın 2 yıllık teklif yaptığı ve ekonomik anlamda da tecrübeli forveti memnun edecek bir rakamı gözden çıkardığı vurgulandı.
En Cancha haberinde ayrıca, Alexis'e La Liga'nın güçlü ekibi Sevilla'nın da talip olduğunu ve 33 yaşındaki futbolcunun ilk tercihinin İspanya'ya dönmek olduğunu belirtti.
INTER BÜTÇE YARATACAK
İtalyan ekibinde topun ağzındaki ilk isim Alexis Sanchez olarak görünüyor. Inter, yıllık 7.5 milyon Euro maaş alan yıldız oyuncu ile yolları ayırarak bütçe konusunda elini güçlendirmek istiyor. İtalyan basınında yer alan iddialara göre ise kulübün oyuncu ile yolları ayırma planını oyuncunun menajeri Fernando Felicevich'e ilettiği kaydedildi.
ALACAKLARI KARŞILIĞINDA GELECEK
Inter'le sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan Alexis Sanchez'in alacaklarına karşılık bonservisini alarak takımdan ayrılması bekleniyor.
Bu sezon Serie A'da 27 maçta forma giyen tecrübeli forvet 5 gol atıp 3 de asist yaptı. Santrfor pozisyonun dışında forvet arkası ve 10 numara bölgesinde de oynayabilen Alexis Sanchez 2020 yılında bedelsiz olarak Manchester United'tan Inter'e transfer olmuştu.
Udinese, Barcelona ve Arsenal formalarını da giyen Alexis Sanchez, Şili Milli Takımı'yla 146 maça çıkıp 48 gole imzasını attı.