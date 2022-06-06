Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.06.2022 14:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2022 14:06
    ABONE OL

    Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, arasında şampiyonlukta da rol alan 11 oyuncuyla yollarını ayırdı

    Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen MKE Ankaragücü, kadrosundan tam 11 oyuncuyla yollarını ayırdı. Kimi isimlerin ayrılığı dikkatleri çekti.

    Ankaragücü’nden enteresan hamle! Tam 11 ayrılık...

    Spor Toto 1. Lig şampiyonu olarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan MKE Ankaragücü, 11 futbolcusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanı Erdem Özgenç'in yanı sıra Yusuf Abdioğlu, Mehmet Murat Uçar, Akın Alkan, İshak Çakmak, Hasan Hüseyin Acar, Kwabena Owusu, Tiago Pinto, Aatif Chahechouhe, Geraldo ve Cem Ekinci'nin yeni sezon planlamasına göre kadroda olmayacakları belirtildi.

    Açıklamada, "1. Lig 2021-2022 sezonunda ortaya koydukları tüm emek ve hizmetleri için futbolcularımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun." ifadelerine yer verildi.

    KADRO ŞAMPİYON OLMUŞTU

    Spor Toto 1. Lig'i lider olarak tamamlayan ve kadrosunda Süper Lig tecrübesi yüksek oyuncular bulunan MKE Ankaragücü, şampiyon kadro ile yollarını ayırmış oldu. Başkent ekibi, transfer dönemini hareketli geçirecek ekiplerden biri olarak dikkat çekiyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Gözler Kabine toplantısında!
    Haberler Spor Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, arasında şampiyonlukta da rol alan 11 oyuncuyla yollarını ayırdı
        SON DAKİKA