Paris Saint Germain, Fenerbahçeli Arda Güler'i transfer etmek için hamle yapmaya hazırlanıyor!

30 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA SERBEST KALABİLİR

Genç futbolcu 17 yaşında olduğundan FIFA'nın izin verdiği en uzun kontrat süresi olan 3 yıllık sözleşmeyi imzalayan Arda Güler için Fenerbahçe, 30 milyon Euro değerinde bir serbest kalma maddesi belirledi. PSG bu ücreti TFF'ye yatırırsa, Arda Güler'i direkt transfer etme hakkı bulunacak.

MASADA SADECE PSG YOK

PSG'nin çok istediği Arda Güler için birçok dünya devi de yakın takipte bulunuyor. Arsenal, Liverpool, Manchester City gibi İngiliz kulüpleri, sezon içerisinde Arda Güler'in performansını yakından takip etmişti.