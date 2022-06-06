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    • Spor
    • 06.06.2022 13:52
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    • 06.06.2022 13:55
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    Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı istiyor!

    Önümüzdeki sene UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak ve ligde üst sıraları hedefleyecek Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarını yürütüyor. Genç teknik adam, Fenerbahçe'de kadro dışı durumda bulunan Ozan Tufan'a teklif götürmeye hazırlanıyor...

    Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı’dan transfer savaşı!

    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ı kadrosunda görmek istiyor. Ozan ile ayrıca İngiltere Championship ekiplerinden Hull City de ilgileniyor.

    KİRALIK FORMÜLÜ ÖNE ÇIKIYOR
    Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, orta sahadaki kuvvetliliğini arttırma adına Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın transfer edilmesini istiyor. Medipol Başakşehir yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu için kiralık formülünü ön planda tutarken, sarı-lacivertliler ise bonservis ücretiyle transferin gerçekleşmesinden yana.

    FENERBAHÇE'DE TUTUNAMADI
    Bursaspor'da oynadığı futbolla fark yaratan ve büyük kulüplerin radarına giren Ozan, 2015/2016 sezonunun başında Fenerbahçe ile anlaşmıştı. 7.5 milyon Euro ödenerek transfer edilen futbolcu, düşük performansı nedeniyle Alanyaspor'a kiralık olarak transfer edilmiş, Sergen Yalçın'ın başında olduğu takımda eski günlere nazire yaparcasına bir futbol oynamıştı. Ardından tekrar Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, saha içi ve dışı yaşadığı olaylarla hep gündemde kalmıştı. Geçtiğimiz sezona İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da başlayan ve çok az şans bulan Ozan Tufan, ligin devre arasında tekrar yuvasına dönmüştü. Deneyimli oyuncu, İsmail Kartal'ın kararı doğrultusunda Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.
        Gözler Kabine toplantısında!
        Haberler Spor Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı istiyor!
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