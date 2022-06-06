Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı istiyor!

FENERBAHÇE'DE TUTUNAMADI

Bursaspor'da oynadığı futbolla fark yaratan ve büyük kulüplerin radarına giren Ozan, 2015/2016 sezonunun başında Fenerbahçe ile anlaşmıştı. 7.5 milyon Euro ödenerek transfer edilen futbolcu, düşük performansı nedeniyle Alanyaspor'a kiralık olarak transfer edilmiş, Sergen Yalçın'ın başında olduğu takımda eski günlere nazire yaparcasına bir futbol oynamıştı. Ardından tekrar Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, saha içi ve dışı yaşadığı olaylarla hep gündemde kalmıştı. Geçtiğimiz sezona İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da başlayan ve çok az şans bulan Ozan Tufan, ligin devre arasında tekrar yuvasına dönmüştü. Deneyimli oyuncu, İsmail Kartal'ın kararı doğrultusunda Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.