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    • Spor
    • 06.06.2022 15:40
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    • 06.06.2022 15:40
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    Kalp krizi geçiren Real Madrid Başantrenörü Laso'nun sağlığı hakkında bilgilendirme yapıldı

    Real Madrid Basketbol Takımı Başantrenörü Pablo Laso, geçirdği kalp krizinin ardından yoğun bakımdan çıkarıldı. Alınan bilgilere göre tecrübeli koçun durumu iyiye gidiyor...

    Laso’dan sevindiren haber geldi

    Real Madrid Basketbol Takımı Başantrenörü Pablo Laso'nun 5 Haziran'da geçirdiği kalp krizinin ardından sağlık durumunun iyiye gittiği ve yoğun bakımdan çıktığı bildirildi.

    İspanyol kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Madrid'deki La Moraleja Üniversite Hastanesi'nde tedavi görev Laso'nun yoğun bakımdan çıktığı ve sağlık durumunun iyi yönde gelişmeye devam ettiği belirtildi.

    TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Kalp kateterizasyonu yapılan 54 yaşındaki Laso'nun, kardiyoloji bölümünde tedavisi sürüyor.

    Diğer yandan, İspanya 1. Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Baskonia ile eşleşen ve şimdiye kadar oynanan maçlarda rakibine 2-0 üstünlük sağlayan Real Madrid'de Pablo Laso'nun rahatsızlığından dolayı yerine yardımcısı Chus Mateo kalan maçlara takımın başında çıkacak.

    LASO İÇİN FİNALE

    Real Madrid, yarın deplasmanda oynayacağı maçta Boskonia'yı yenmesi halinde serideki üstünlüğünü 3'e çıkararak adını finale yazdıracak.

    Laso, 5 Haziran Pazar sabahı evinde kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

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    Haberler Spor Kalp krizi geçiren Real Madrid Başantrenörü Laso'nun sağlığı hakkında bilgilendirme yapıldı
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