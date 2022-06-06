Kalp krizi geçiren Real Madrid Başantrenörü Laso'nun sağlığı hakkında bilgilendirme yapıldı

Real Madrid Basketbol Takımı Başantrenörü Pablo Laso'nun 5 Haziran'da geçirdiği kalp krizinin ardından sağlık durumunun iyiye gittiği ve yoğun bakımdan çıktığı bildirildi.

İspanyol kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Madrid'deki La Moraleja Üniversite Hastanesi'nde tedavi görev Laso'nun yoğun bakımdan çıktığı ve sağlık durumunun iyi yönde gelişmeye devam ettiği belirtildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kalp kateterizasyonu yapılan 54 yaşındaki Laso'nun, kardiyoloji bölümünde tedavisi sürüyor.

Diğer yandan, İspanya 1. Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Baskonia ile eşleşen ve şimdiye kadar oynanan maçlarda rakibine 2-0 üstünlük sağlayan Real Madrid'de Pablo Laso'nun rahatsızlığından dolayı yerine yardımcısı Chus Mateo kalan maçlara takımın başında çıkacak.